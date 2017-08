Peredo renunció a la Liga profesional

El presidente de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano y de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Peredo, renunció de manera irrevocable a las dos instituciones este miércoles. "Esto es un carnaval, estamos jugando con el sentimiento de miles de ciudadanos. Hasta aquí yo me siento satisfecho pero me voy. Mi palabra vale más que un papel", aseguró el dirigente.

Peredo indicó que presentará su carta de renuncia formal hoy durante el Consejo Superior de la Liga programado a partir de las 17:30, en la ciudad de Santa Cruz. Su renuncia a la FBF la realizará ante el Comité Ejecutivo de dicha entidad.

El dirigente cruceño estuvo en la Liga un año, un mes y 19 días. Asumió el 28 de junio de 2016 ante la difícil situación de la Liga presidida en ese entonces por el potosino Marco Ortega, mientras que a la FBF llegó el 9 de enero de 2017 para reemplazar al cochabambino Rolando López. "El fútbol se lo ha amarrado para que la misma gente siga dirigiendo y no cambie. Es una rosca que no permite la inclusión", afirmó.

El cruceño volvió a mencionar que en el fútbol existe corrupción. "No hay transparencia y les dije en su cara quienes son los sinvergüenzas. No me arrepiento ni me retracto en absoluto de todo lo que denuncié", disparó.