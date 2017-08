The Strongest acude a la Conmebol

Lautaro Acosta jugador observado por The Strongest

The Strongest no se quedará con los brazos cruzados tras su eliminación en la Copa Libertadores. La dirigencia atigrada afirmó en las últimas horas que impugnará el partido que jugó ante Lanús el pasado martes.

Los atigrados observaron que el jugador Lautaro Acosta no estaba correctamente habilitado, por lo que reclaman los tres puntos en juego y en consecuencia la clasificación a la siguiente instancia de la Libertadores. En La Paz terminaron igualados (1-1), mientras que en Buenos Aires se impuso el granate (1-0) sellando el pase a la siguiente fase.

El abogado del club, Martín Iturri, viajó a Paraguay para presentar la impugnación en las oficinas de Conmebol. "Acosta salió a préstamo el pasado semestre a algún club de Asia, no llegó el transfer en los tiempos correctos. Él no estaría habilitado para jugar el partido con The Strongest", explicó Adrián Monje, dirigente atigrado.

Si la Conmebol da un fallo a favor del conjunto atigrado, The Strongest se clasificará para cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras se aguarda por la respuesta del ente matriz, la dirigencia aurinegra indicó que permanecerá en silencio.

El Tigre alista sus garras para Potosí

El equipo atigrado regresó a los entrenamientos este jueves para alistar el duelo ante Nacional Potosí en la Villa Imperial (17:15). Se espera que para este duelo Henry Vaca ingrese desde el inicio en el onceno que alista César Farías.