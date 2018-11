Llegó el día: Boca y River juegan la final del siglo

La final del siglo, el superclásico más histórico entre Boca Juniors y River Plate comenzará a disputarse hoy (16:00) en la Bombonera con el partido de ida de una final de la Copa Libertadores que enfrenta por primera vez a los dos equipos más populares de Argentina, con el mundo por testigo.

Todas las miradas estarán fijas en lo que ocurra en el estadio del Boca Juniors desde las 16:00, donde no habrá seguidores de River por motivos de seguridad y por decisión de los presidentes de ambos clubes, que han argumentado que eso supondría reducir el aforo de ambos estadios para los hinchas locales.

El Xeneize llega a esta instancia al dejar en el camino al Libertad paraguayo (2-0 y 2-4) y a los brasileños Cruzeiro (2-0 y 1-1) y Palmeiras (2-0 y 2-2).

River Plate, por su parte, dejó en el camino a los argentinos Racing Club (0-0 y 3-0) e Independiente (0-0 y 3-1) y al brasileño Gremio (0-1 y 1-2).

Después de la decepción del Mundial, la final entre los dos grandes argentinos es también una buena ocasión para que se reivindique la vigencia del modelo argentino, como ha destacado el técnico de Boca, Guillermo Barros Schelotto.

“Sabemos, y creo que no sé si se ha destacado tanto, que tanto Boca como River han puesto al fútbol argentino en un lugar donde nunca había llegado. Un fútbol argentino que a nivel de selección en los últimos años ha sido muy castigado, a nivel individual, y la misma selección por los resultados”, sostuvo en rueda de prensa.

En River Plate también son conscientes de la importancia de una final histórica, que ofrecerá “la gloria absoluta”, según destaca el técnico Marcelo Gallardo, que ha querido transmitir, al mismo tiempo, “un mensaje de paz”.

“Más allá del hecho histórico de enfrentarnos ante el rival de toda la vida en un acontecimiento único, es un espectáculo deportivo, tenemos que vivirlo así. Trasmitamos que es un partido de fútbol que tiene un montón de matices y de condimentos, que van a transmitirse en estos días, pero no tiene que ir más allá de eso”, resaltó.

Un xeneize sin bajas

Boca Juniors contará con su plantel estelar porque no tiene lesionados. El único que estuvo en duda fue Pablo Pérez por molestias físicas, pero llegará sin problemas y podrá ser titular.

El entrenador, Guillermo Barros Schelotto, alineará a los mismos once que jugaron ante el Palmeiras en el partido de vuelta de la semifinal, con el boliviano Carlos Lampe en el banco.

Sin Gallardo y Ponzio

Gallardo no podrá ingresar al estadio porque fue suspendido por la Conmebol por no haber respetado una sanción previa y dar indicaciones a sus jugadores en la vuelta de la semifinal ante el Gremio. Lo reemplazará Matías Biscay, segundo entrenador del equipo. Esa no será la única baja del equipo. El capitán, Leonardo Ponzio, estará ausente por lesión.

Su lugar será ocupado por Bruno Zuculini o Ignacio Fernández. El resto de los habituales titulares están a disposición del DT, incluso Gonzalo Martínez, que sufrió una gripe durante la semana.

UNA RIVALIDAD HISTÓRICA QUE PERDURA DURANTE MÁS DE CIEN AÑOS

Boca Juniors y River Plate mantienen una rivalidad que tiene más de cien años de historia entre los dos equipos más populares de Argentina. Con 370 partidos disputados desde 1908, la rivalidad marca 134 triunfos del ‘xeneieze’, 121 del ‘Millonario’ y 115 empates en la antesala de este cruce, es la primera vez que pone en juego un trofeo internacional y la tercera vez que disputa una corona.

En 1976 el torneo Nacional quedó en manos de Boca y este año la Supercopa Argentina fue para River en los únicos dos antecedentes que ambos definieron frente a frente un título. Para Boca esta posibilidad de sumar su séptima copa Libertadores como visitante en el estadio del eterno rival supone reponerse de un ciclo de cuatro años adversos en los enfrentamientos ante River.

Para Daniel Angelici, en la antesala de su último año luego de dos gestiones como presidente de Boca, lograr este título contra River le permitiría sumar su primer título internacional bajo su gestión.

Una deuda pendiente pensando que en su campaña para llegar a la primera magistratura de Boca le pidió a sus simpatizantes que preparen el pasaporte para lograr cosas importantes fuera del ámbito nacional.

El técnico Guillermo Barros Schelotto, que en su paso por Boca ya sumó dos Superligas locales, está ante la gran posibilidad de coronar su palmarés con una Copa Libertadores y además sumar un triunfo especial en la disputa personal con Marcelo Gallardo./(EFE)