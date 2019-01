Los 14 equipos de primera van por un premio en Bolivia

Con varias novedades, la temporada 2019 de la División Profesional se pone en marcha este sábado con el inicio del Apertura, que se jugará bajo la modalidad de todos contra todos y que tendrá la obligatoriedad de hacer jugar al menos 45 minutos a un futbolista sub-20. Lo que no cambia es que los favoritos siguen siendo los mismos, a la espera de que haya algunas sorpresas como la de San José, el mejor del último campeonato.

Serán 14 los equipos que lucharán por ser el campeón y quedarse con el único premio que dará el torneo, una clasificación como Bolivia 1 para la Copa Libertadores 2020. Bolivia 2 a la Libertadores será el campeón o segundo ubicado del Clausura. Es decir, que si un equipo logra los dos títulos del año, Bolivia 2 a la Libertadores será el segundo del Clausura. “Bolivia 2 a la Libertadores sí o sí saldrá del segundo torneo del año”, aclaró Adrián Monje, director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

El único premio que entrega este torneo obliga a los equipos a no fallar. Esta modificación es muy diferente a lo que se entregó en la anterior temporada, con cuatro premios para cada torneo, sumando ocho en total. Solo se recurrió a la tabla acumulada cuando un equipo repitió premio. En la actual temporada, los restantes seis cupos internacionales (dos a Libertadores y cuatro para la Sudamericana) serán repartidos en la tabla acumulada (sumatoria de puntos del Apertura y Clausura).

Con darle protagonismo al sub-20 se busca que se trabaje más en las menores para formar a los nuevos talentos y fortalecer su economía con la venta de jugadores, que en otros países son el sostén de los clubes. También se persigue mejorar el nivel del fútbol boliviano, pese a que la exigencia de tener un jugador sub-20 en cancha complica a algunos equipos que no tienen jugadores formados de esa categoría. Por esta razón gran parte de los sub-20 debutarán en el Apertura.

Esta exigencia vuelve al torneo profesional boliviano tras quedar anulada en 2013 debido a que hubo muchos problemas para tener un jugador que no sea una carga para el onceno. Por esta razón, los entrenadores colocan a estos futbolistas en los laterales.

Los problemas para tener el sub-20 no los tienen equipos como Blooming, que desde el pasado año se centró a darle chance a los juveniles, por ello cinco futbolistas de su cantera están en la selección boliviana sub-20. Tampoco sufren por este tema Oriente Petrolero, Sport Boys y Guabirá. El resto de los equipos deberán darle rodaje a sus juveniles para que ganen experiencia.

Los favoritos

Para obtener la corona, los equipos favoritos siguen siendo los mismos, en este caso: Bolívar y The Strongest, de La Paz, y Wilstermann, de Cochabamba. Lo que pueda dar el resto será sorpresa, pese a los esfuerzos de formar un equipo para campeonar, como el caso de Oriente Petrolero, cuyo presupuesto, de más de $us 200.000 al mes, está lejos aún de las inversiones de los dos grandes de La Paz, que se acercan a los $us 400.000.

A esta lista de favoritos pueden ingresar el último campeón, San José, y Royal Pari, que luchó por la corona del Clausura hasta la última fecha. Además, el equipo inmobiliario es uno de los que mantiene la base, con algunos refuerzos de peso. Lo que pueda lograr el resto de los participantes es una incógnita, como Blooming, que se deshizo de casi todos sus extranjeros, manteniendo solo al volante uruguayo Christian Latorre. La academia, según su presidente, Juan Jordán, apuesta a ganar el título, aunque su presupuesto mensual bajó de $us 88.000 a 80.000.

Nuevo estadio

Será el debut del estadio de Villa Ingenio en la División Profesional, luego de que fuera inaugurado el 16 de julio de 2017, en un partido amistoso entre The Strongest y Bolívar. Ahora, el que será local en este escenario será Always Ready, el benjamín del torneo y que se ha reforzado con bastantes jugadores de experiencia.

El equipo paceño jugará en un escenario, ubicado en El Alto, a 4.090 metros sobre el nivel del mar. Lo que pretenden los dirigidos por el mexicano David de La Torre es que el estadio Villa Ingenio sea un fortín insuperable, en especial para los equipos del llano, que son los que más sufren por la altura. Una muestra de ello es que gran parte de los títulos se los han llevado los equipos que juegan a más de 2.000 msnm.