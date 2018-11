Salinas y Loayza se enfrentan por un escándalo de César Farías

El tema de la agresión de César Farías continúa dando de que hablar. La mañana de este jueves el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, afirmó que Guido Loayza titular de Bolívar, fue quien envió a Adolfo Fernández a provocar al entrenador venezolano.

"Habría que preguntar a Guido, porque envió a Adolfo Fernández para provocar a un equipo de fútbol, eso también debería decirlo. Nosotros pedimos que se informe bien, no es solo mostrar la imagen, del momento del contacto físico. El señor Fernández fue provocando en el avión a la delegación del club The Strongest. Le pregunto a Loayza porque envía a Adolfo. Yo pienso que es un plan pre terminado", afirmó Salinas en rueda de prensa.

Por su parte, el presidente de Bolívar criticó las declaraciones de Salinas y le pidió que actué con parcialidad. "No se muestra ecuanimidad en el caso Farías. La Federación debería ser más seria. Ellos no permitieron que un técnico tenga un acto de agresión en la vía pública, porque ahora es otro panorama", cuestionó Loayza. El dirigente celeste se refirió a la mano dura que empleó Salinas en contra de Mauricio Soria, pero que con Farías no actuó de la misma manera.

Loayza también dijo que no se sabe en qué momento Farías actúa como entrenador del Tigre y en qué momento lo hace como estratega de la selección nacional. "Las cosas que dijo Salinas no puede decir un presidente de una Federación. Que podemos esperar en el futuro. La FBF no garantiza un trato justo y nos preocupa esa situación", finalizó.