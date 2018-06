A falta de uno, la selección cuenta con dos entrenadores

El técnico Mauricio Soria y la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmaron que la rescisión de contrato, anunciada el 21 de abril pasado, no llegó a concretarse por desacuerdos entre ambas partes en el tema económico. De esta manera, la Verde cuenta con dos entrenadores el cochabambino y el venezolano César Farías, que comanda al equipo nacional como interino y que es candidato firme para asumir definitivamente.



La FBF decidió terminar la relación con Soria, luego de que el entrenador tuviera un incidente en el que se lo observaba agrediendo a su trabajador, imágenes que se hicieron virales en las redes sociales. De esa manera terminaba la segunda etapa del entrenador en la Verde, que había comenzado el 23 de diciembre de 2016. Su primer periodo fue en 2015.

Consultadas ambas partes por qué no se da la rescisión, se acusaron mutuamente de incumplimiento de palabra. “Ellos no cumplieron con lo pactado y se puede decir que sigo siendo técnico de la selección”, afirmó Soria, que entre hoy y mañana participará en Sucre en la carrera de automovilismo Óscar Crespo.



Todo lo contrario afirmó el vicepresidente de la federación, Marcos Rodríguez, que explicó que el que no cumple es Soria, pues ellos acordaron con su representante Daniel Gonzales la rescisión. “El martes pasado, Soria no quiso firmar, pues parece que él quiere cobrar también la cláusula de rescisión de $us 100.000, que no va por el escándalo público en el que se vio envuelto”, sostuvo.



Según el dirigente, lo que le corresponde al entrenador son $us 80.000, por dos meses que se le debía y nada más, tal como se acordó con su representante. En este monto ambas partes se dividen el pago de impuestos.

Se viene un lío



“Si él no quiere cobrar lo acordado, no le vamos a pagar un peso más. Ya veremos los pasos a seguir o donde recurrimos”, sostuvo Rodríguez. En los próximos días habrá novedades por el tema, pues la justicia deportiva u ordinaria será la que tendrá que decidir quién tiene la razón y el pago correspondiente.

Al detalle

En abril. Tras el escándalo que protagonizó Soria con su trabajador, la FBF le propuso dos vías de salida: su renuncia o la rescisión. El DT eligió la segunda opción.



Cuatro DT. En los últimos cuatro años la selección tuvo como entrenadores a Mauricio Soria, Julio César Baldivieso, Ángel Guillermo Hoyos y César Farías.