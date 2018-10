Acusan al venezolano César Farías por supuesta agresión

Un nuevo escándalo con un DT de la selección boliviana. El venezolano César Farías fue acusado por Adolfo Fernández de supuesta agresión, cuando ambos llegaban a Santa Cruz procedente de La Paz el 29 de septiembre. Fernández no descarta sentar la denuncia formal en contra de Farías en las próximas horas. Todo dependerá del asesoramiento de sus abogados.

Pasado el mediodía de este viernes, Fernández llegó a Santa Cruz para conversar con sus abogados y tomar una determinación. “Ya conseguí el video de la agresión (hacia su persona) y estamos analizando la demanda, pero algo vamos a hacer”, expresó a DIEZ Fernández. Además, indicó que Farías fue muy “agresivo” y que él no le hizo “absolutamente nada”.

Mientras Fernández se instalaba en la capital cruceña, Farías arribó a la misma ciudad, horas después, procedente de Teherán, donde dirigió a la Verde en un amistoso contra Irán. El venezolano no quiso responder a la pregunta, es más, aseguró que solo habla de fútbol y no así de su vida privada. Agregó que estos temas solo son tratados con su esposa y familiares.

“Discúlpeme, usted me habla de un supuesto ¿Yo tengo que responder de un supuesto? Yo respeto a todo el mundo. Agresiones hay verbales y físicas (…) Hoy nos quejamos de lo de Lampe, pero no nos vemos en el espejo. Yo no hablo de supuestos”, remarcó Farías, y ante la inasistencia de la pregunta sobre el caso dijo que no sabía de qué le estaban hablando. “Muchachos, ¿vamos a hablar de fútbol?”, indicó.

El venezolano no es la primera vez que se ve envuelto en conflictos por agresiones. En julio del año pasado agredió al dirigente de Oriente Petrolero Benjamín Saucedo en el estadio Hernando Siles. En mayo de este año también intentó doblarle el dedo pulgar izquierdo al arquero Romel Quiñónez, que defendía la portería de Bolívar.

De confirmarse la denuncia, Farías quedará con un pie fuera de la dirección técnica de la Verde, ya que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, fue tajante cuando rescindió el contrato con Mauricio Soria. En esa oportunidad indicó que no se puede tolerar actos de indisciplina del entrenador de la selección dentro y fuera de los escenarios deportivos. “Estimo que el técnico de la selección debe tener una línea de conducta ejemplar", aseguró a DIEZ en abril pasado.

Otro caso

En abril de este año se hizo viral un video en el que se observa a Mauricio Soria agrediendo a su empleado, las imágenes fueron determinantes para que el DT cochabambino renuncie al cargo de director técnico de la selección boliviana. Su actitud fue rechazada por la mayoría de los seguidores del fútbol.