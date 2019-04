Alivio para Blooming: mira qué jugadores se recuperaron

Tercer día de trabajo en Cochabamba y asoman buenas noticias para el técnico de Blooming, Erwin ‘Platiní’ Sánchez. Los laterales Roberto Fernández, Edward Vaca y Robert Cueto, que sufrían de sendas lesiones, están prácticamente recuperados y todo apunta a que desde hoy se unirán de manera normal al trabajo que viene cumpliendo el equipo de cara a los siete encuentros que le quedan en el Apertura, comenzando por el de este domingo ante Aurora (17:15).

Fernández está prácticamente repuesto de una contractura en la pierna izquierda y Edward Vaca, de un dolor en el pie que le impidió permanecer en la convocatoria del choque ante Always Ready el domingo (1-0). La última duda se centraba en el carrilero derecho Robert Cueto, pero la evaluación es que ya está bien de la contractura que sufrió a la altura de la rodilla derecha y desde hoy trabajará de manera normal para ver si es tomado en cuenta para el domingo.

Desde hoy la evaluación será plena porque Sánchez los necesita. Quedó claro que la ausencia de laterales le ha quitado a Blooming peso en ofensiva; lo ha sentido el brasileño Rafael Barros y hasta el mismo Leo Vaca, que no ha encontrado un socio ideal luego de la grave lesión de Jesús Sagredo (será operado mañana de una rotura de ligamento cruzado). Ante Always Ready no fue el equipo incisivo, arrollador de otros duelos, porque no tuvo acierto por las bandas.

Si es que no llegan bien en lo físico, Platiní tendrá que recurrir al plan B de los últimos partidos. Por derecha Leonardo Urapuca y por izquierda el paraguayo Óscar Velásquez. Se manejó incluso la opción de incluir a José Vargas, pero el técnico no se ha mostrado convencido. Fernández es el que tiene más chances de jugar porque lleva más tiempo de observación, además que con él el equipo gana en velocidad y proyección. Se ha sentido plenamente su ausencia. La práctica que cumplió ayer el equipo fue en Sacaba, con plena supervisión del preparador físico Leandro Vilariño.

El objetivo es que el equipo logre la recuperación rápida para jugar de igual a igual ante un rival que viene en alza tras ganar a Nacional Potosí (0-1) en la última fecha. El DT Thiago Leitao ha repasado -junto a su equipo- muchos videos para identificar por dónde neutralizar a este Blooming que sigue pegado entre los de arriba. Hoy está previsto que Sánchez haga fútbol y dependerá de cómo vea a sus carrileros para definir el resto del equipo, sobre todo por el tema de los extranjeros. Es que el ingreso de Velásquez, por izquierda, puede hacer variar el dibujo táctico porque obligará a prescindir de un extranjero, que puede estar entre Cristhian Latorre o Rafael Barros.

Los otros dos serían Rodrigo Erramuspe y Rafinha. Si es así, pueden comenzar de entrada en ofensiva Leo Vaca y Menacho. Erramuspe es un fijo en la última línea junto a José María Carrasco, y Latorre -que vuelve tras cumplir un partido de suspensión- es habitual titular en los partidos de visitante por su presencia en el medio. Rafinha es otro inamovible por el talento y el quiebre al juego que puede dar al equipo en cualquier momento, por lo que solo queda Barros, que tiene problemas para jugar en la altura, por lo que no es descabellado que no comience. Platiní sigue analizando las alternativas, ya que sabe que no puede equivocarse porque se trata de un partido clave, por lo que pueda suceder en las posiciones y por lo anímico en el plantel, que ahora comenzó esta nueva etapa con concentración incluida.

El primer objetivo está centrado en habituarse a los 2.500 msnm de Cochabamba, para después ir regulando porque le quedarán partidos en Potosí, La Paz y en el valle mismo en la última fecha ante Wilstermann (22/05). La evaluación de los que llegaron lesionados al valle será vital hoy porque un aspecto que dejó en claro el técnico es que jugarán los que estén en plenitud física. No quiere dejar resquicio alguno que pueda ser aprovechado por su rival. Cada partido es una final, de eso es consciente él y todo el plantel.