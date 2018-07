Asesor de la FBF descarta acciones en contra de Jimena Antelo

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, no presentará acciones legales en contra de Jimena Antelo, así lo aseguró el asesor legal de la FBF, Gustavo Camacho. La mañana de este domingo la presentadora de televisión denunció que el dirigente nacional envió a dos abogados para amenazarlos con procesos judiciales por ser críticos de su gestión en el programa que conduce, No Mentirás.

Camacho explicó que solo hubo un mal entendido y que lo mejor es dejarlo atrás. “No, no vamos a tomar medidas legales. Nosotros no tenemos por qué llevar esto más lejos. Personalmente no la conozco a la señora (Jimena) Antelo”, explicó a DIEZ.bo. Antelo sacó a la luz pública el amedrentamiento que sufrió por la línea de su programa en Un café con el Bigotón, espacio radial que conduce Xabier Azkargorta.

Mira la denuncia de Jimena Antelo:

El mismo Salinas le pidió a Camacho que dejen de lado el tema, ya que no lo considera relevante y con las declaraciones que emitió ayer quedó todo aclarado. "Lo que ocurrió fue una mala interpretación que ocasionó que se tergiverse las cosas, ya todo quedó aclarado y nosotros nos enfocaremos en hacer nuestras actividades diarias", concluyó Camacho.

Domingo explosivo

Antelo develó esta incómoda situación en los micrófonos de EL DEBER Radio. "Nos quieren acusar de atentado al derecho al trabajo y discriminación, nos han amenazado con juicios, con acudir a la embajada de Venezuela, acudir a instancias del poder, muy altas, nos han dado incluso los nombres, pero no los voy a nombrar. ¿Qué película han mirado?, nosotros nunca hemos dejado de entrevistar a César Farías por ser venezolano”, dijo la experimentada conductora de TV.

Mientras que Salinas salió a aclarar lo que, según él, se tergiversó. “Fue una reunión diplomática y lo hicimos con (José) Pomacusi, no con ella (Jimena Antelo). Quedamos que en 15 días nos juntaremos a tomar un café (era para luego programar una entrevista)”, explicó el titular de la FBF.