Baldivieso pide que el ministro de Deportes se pronuncie sobre la designación de Daniel Farias

Julio César Baldivieso, exmundialista y también extécnico de la selección, dijo que era una "indignante, humillante y vergonzoso" el hecho de que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hubiera invitado a Daniel Farías, hermano de César (DT de The Strongest) para hacerse cargo de la selección nacional para los partidos contra Corea del Sur y Serbia el 7 y 9 de junio, respectivamente. Ambos duelos se jugarán en Austria. Otro que también se pronunció y criticó esta situación, fue el excapitán y figura, Marco Antonio Etcheverry.

'Baldi' pidió que los directivos den un paso atrás en su decisión y consideren a los profesionales bolivianos que en este momento tienen igual o más capacidad que cualquier extranjero para asumir el mando de la Verde. "Es un técnico que no ha ganado nada (Daniel Farías) y que ni siquiera está en el país", dijo a EL DEBER Radio. "Estamos esperando que el ministro de Deporte, Tito Montaño, se pronuncie sobre este caso", puntualizó. "Es el momento de poner un alto", subrayó.

El exvolante de la selección y de otros equipos del país hizo el reclamo al presidente de la FBF, César Salinas, a quien le dejó en claro que él no es el dueño de la FBF, sino que esta entidad es de "todos los bolivianos".

Escucha lo que dijo Baldivieso en EL DEBER Radio:



Marco Rodríguez, directivo de la FBF, aclaró que los partidos tanto con Corea del Sur y Serbia fueron pactados en una anterior directiva, y ante la salida del banquillo de Mauricio Soria, "se invitó a otros técnicos para que asuman pero nadie quiso asumir de manera interina. Fueron varios a los que se les consultó pero nadie aceptó y es por ello que ahora nos hemos visto en este problema", dijo. "Si nosotros no asistimos a jugar nos multan, ya nos ocurrió cuando se pactó jugar con Nigeria (...) un millón de dólares nos costó cancelar ese amistoso", puntualizó.

Sobre la designación de Daniel Farias, el dirigente admitió que fue el propio César Farias el que sugirió a la directiva de la FBF que sea su hermano el que asuma el desafío y viaje para hacerse cargo de la selección en estos dos amistosos.

Escucha la entrevista a Rodríguez:

Etcheverry: "Es hora de cambiar"

"Me pongo a disposición, tenemos dignidad, me pongo al mando de todos los jugadores que queramos cambiar esto que lo hagamos", dijo Marco Etcheverry al ser consultado sobre la actual situación de la selección nacional y de la Federación Boliviana de Fútbol que lidera César Salinas.

"Es una burla; que no piense el señor (César) Salinas no puede hacer lo que de le gana. No puede ser que pisoteemos así el fútbol y nuestra bandera y nuestro escudo", dijo en el programa No Mentiras.

También puedes leer: