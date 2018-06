Banderazo de los hinchas argentinos colapsó San Petersburgo

Una marea de, al menos, 10 cuadras de hinchas argentinos fueron las que se desplegaron por las grandiosas calles de la segunda ciudad más grande de Rusia, San Petersburgo. Los aficionados de la Albiceleste causaron una revuelta en el camino hasta el hotel de concentración de la selección. No pararon de cantar y saltar por medio de las avenidas y las aceras. El objetivo es animar a los suyos, previo al duelo ante Nigeria, que se jugará este martes (14:00 hb).

Las calles cercanas al río Nevá estaban replatas de argentinos. Foto: Fuad Landívar

La concentración de los cientos y cientos de argentinos, que llegaron a San Petersburgo, fue a aproximadamente 2 kilómetros antes del hotel donde se encuentra el plantel de Argentina, la cual llegó este mismo lunes tras entrenar por la mañana en Bronnitsy (Moscú). El largo viaje que realizó la hinchada de la Albiceleste no le quitó las energías para alentar a sus jugadores, sobre todo a sus grane estrella: Lionel Messi.

Los cánticos fueron eufóricos, llenos de pasión. Foto: Fuad Landívar

Caras pintadas, bombos y banderas celestes con blanco fue lo que se vio durante el recorrido. Aunque a los ciudadanos de San Petersburgo quizá no les gustó del todo, pues causaron una enorme congestión en las calles algo que es inusual en la urbe rusa. Para evitar mayores inconvenientes tuvo que intervenir la policía local para solicitar a los fanáticos que se suban a las aceras y que el tráfico pueda fluir, además de prevenir destrozos en las casas o tiendas.

Los aficionados de la Albiceleste pasando por uno de los puentes de San Petersburgo. Foto: Fuad Landívar

Con un clima agradable, de aproximadamente 21 grados centígrados, los hinchas pasaron por el famoso río Nevá que atraviesa la ciudad petersburgués. “Este año tenemos que dar la vuelta, vinimos todos a Rusia a ser campeones. Vamos Argentina, sabes que yo te quiero…hoy hay que ganar y ser primeros”, dice una de las canciones con las que se quedaron afónicos algunos hinchas.

No pararon de saltar, le sobraron las energías para alentar a su selección y en especial a Messi. Foto: Fuad Landívar

Algo que también llamó la atención fue la descarga contra los periodistas argentinos que han criticado mucho a los jugadores de la Albiceleste por no poder ganar en sus dos primeros partidos del Mundial 2018 (contra Islandia empató 1-1 y ante Croacia cayó por 3-0), algo que ha causado un mal ambiente. “Este sentimiento lo llevo en el corazón, no me importa lo que digan esos pu… periodistas., la pu... que los parió”, entonaron los aficionados que protagonizaron el banderazo.