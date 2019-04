Blooming: a la espera de Fernández y con Sánchez a disposición para el duelo ante Royal Pari

Pasó Aurora y las miradas apuntan a Royal Pari. En Blooming el técnico Erwin 'Platiní' Sánchez, puede ocupar este miércoles (19:30) a Roberto Fernández por el carril izquierdo, luego de que el juvenil se repusiera de un dolor en la rodilla que lo ha alejado de los partidos oficiales desde la derrota ante Nacional Potosí. El jugador trabajó este lunes casi con normalidad y lo más probable es que llegue al miércoles.

La evaluación médica será determinante, aunque para Platiní no hay dudas de tener al zurdo cuya ausencia se ha sentido en los últimos encuentros. El que sí es seguro que vuelve es el nacional Junior Sánchez, que ante Aurora cumplió un partido de suspensión. Sánchez otorga marca y también salida a un equipo que busca no decaer en lo físico pese a la exigencia de los últimos encuentros.

La última información desde Cochabamba es que el partido no dejó lesionados de gravedad, más allá de algunas molestias que sintieron Cueto y Edward Vaca que no ponen en riesgo su participación este miércoles. Hoy por la mañana los que no jugaron hicieron un trabajo más exigente que el resto. En cambio los que sí fueron de la partida, solo trotaron para descontraer los músculos tras el trajín.

En cuanto al equipo que se viene, es casi un hecho que habrán variantes ya que Sánchez, además de Fernández y Junior, tiene la opción de hacer jugar desde el inicio a Leo Vaca y al brasileño Rafael Barros, que no estuvieron ante Aurora. Con los dos en cancha el equipo gana en peso en la parte ofensiva ya que Leo otorga velocidad y Barros oportunismo y gol.

Carrasco es baja obligada

El que no podrá ser de la partida ante los inmobiliarios es José María Carrasco. El zaguero central acumuló su quinta tarjeta amarilla ante Aurora y quedó descartado del juego del miércoles. Su lugar lo puede ocupar el paraguayo Óscar Velásquez si es que se recupera, haciendo dupla con el argentino Rodrigo Erramuspe.