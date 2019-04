Blooming, en alerta por deuda con exfutbolistas

Blooming vive un momento especial en lo futbolístico -tercero con 34 puntos, a tres del líder Nacional Potosí-, ya que hacía muchos años que no estaba con serias posibilidades de ganar un título. Eso pasa en la cancha, pero en materia dirigencial hay un aspecto que preocupa: una deuda con ocho exjugadores del club cuyo monto asciende a $us 70.933 que ya está ingresada en el Tribunal de Resolución y Disputas, que de no pagarse puede correrse el riesgo de una quita de puntos como pasó antes.

La situación preocupa y ha encendido las alarmas. El mismo Nelson Mauriel, que está como presidente interino tras el viaje de Juan Jordán a EEUU (acompañó a las menores a la Dallas Cup), admitió la deuda y reconoció que ya se está hablando con cada uno de los jugadores para evitar complicaciones a futuro. El plan de la dirigencia es cancelar todo con una pignoración por los derechos de televisión que ya está en la FBF y que solo se espera que ingrese el dinero para que Fabol lo retenga.

Desde Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) ratificaron tal información y que dependerá del trámite que se haga para obtener el desembolso. Sin embargo, algunos de los jugadores involucrados en las deudas reconocieron que todavía no los han llamado, que sí los contactaron en una primera ocasión en procura de acordar un monto menor al que se detalla al costado (ver recuadro) y que ellos prefieren esperar a lo que dictamine Fabol para cobrar todo lo que les adeuda Blooming.

“Sí, son deudas que existen y ojalá que las podamos solucionar hasta el viernes”, sostuvo Mauriel reconociendo la preocupación que trae un tema delicado como este. En 2018 Blooming perdió seis puntos por pagar a destiempo deudas con los jugadores Federico García e Ignacio Ithurralde, y el objetivo es evitar esta situación. “Ya existe un acuerdo con Blooming, lo que resta es el trámite ante la FBF”, sostuvo David Paniagua, secretario general de los agremiados.

El Tribunal de Resolución y Disputas es el ente que dirime casos contractuales entre un club y el jugador. Blooming le debe a Pablo de Miranda, Hugo Bargas, Gustavo Britos, Hugo Suárez, Mauro Zanotti, Miguel Hurtado, Cristian Coimbra y José Sagredo. Excepto este último cuya demanda ingresó el 10 de abril de este año, el resto metió la demanda el 31 de diciembre de 2018. Lo que se pretende es cancelar para evitar susceptibilidades en la etapa final.

En los últimos partidos, el técnico Erwin Sánchez se ha quejado de los arbitrajes, incluso dejando entrever que existe una ‘mano negra’ que quiere sacar a Blooming de la pelea por el título. Es más, en la última victoria ante Guabirá (4-2), el domingo en el Tahuichi, se refirió más a la falta contra Jesús Sagredo y al agarrón a José Vargas, que al triunfo que lo dejó con la chance de seguir arriba. En la fecha 16 el equipo cayó de local ante el líder Nacional Potosí.

De los montos ya ingresados al TRD, al que más se le debe es a Gustavo Britos ($us 15.543) y detrás de él está Pablo de Miranda, ($us 14.190). Ambos jugadores estuvieron ligados a Blooming hasta el torneo pasado, sin embargo, este año ya no entraron en los planes del técnico Sánchez. El del monto menor es el también argentino Mauro Zanotti, con $us 800. De los nacionales a quienes más les deben es al arquero Hugo Suárez y al lateral derecho Miguel Hurtado ($us 11.000).

Las deudas son un dolor de cabeza en los clubes nacionales y Blooming no está exento de aquello, porque también DIEZ conoció que hay una pignoración por un monto importante con un acreedor de apellido Vaca Díez. Cubrir ambas deudas ha originado que incluso se ponga en riesgo la propuesta de irse a Cochabamba tras el partido ante Always Ready para adaptarse de cara a lo que resta del torneo. Esta situación sigue en análisis en los próximos días.

El anuncio hecho por el técnico Erwin Sánchez y el presidente del club, Juan Jordán, establecía que durante un mes se iba a concentrar en Cochabamba en procura de sacar puntos de visitante y que el operativo comenzaba luego del choque del domingo ante Always Ready por la fecha 19 del campeonato. De acuerdo con la información que brindaron, esa concentración tiene un costo cercano a los $us 50.000 y que iba a ser una apuesta dirigencial. Pero todo ha quedado en suspenso porque el mismo Sánchez se mostró desanimado el domingo, dejando entrever que el esfuerzo podía resultar en vano por los arbitrajes.