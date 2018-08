Blooming, en una encrucijada

El ‘viacrucis’ de Blooming continúa por una deuda a la que aún no puede darle una solución definitiva. Según Marisol Negrete, la academia le debe $us 750 mil por un préstamo que data de 2016, que en principio fue de $us 300 mil, pero más los intereses creció poco más del doble.

El asunto es que ya hay un fallo judicial (la orden es amurallamiento de 7.782 metros de terreno de la sede) por un proceso que le inició la acreedora, lo cual pone en jaque a toda una dirigencia celeste, que se debate ahora entre las opciones de vender o no parte de las 12 hectáreas del total del terreno, ubicado en la zona norte de la capital cruceña.

Sobre este delicado tema conversamos con expresidentes, exdirectivos y socios del club, todos referentes, para conocer sus posiciones al respecto.

Wilfredo ‘Coco’ Añez, expresidente del club, sostiene que hay dos opciones para salir de la deuda: que se venda parte del terreno de la sede (se ríe y en tono de broma) o que la señora Negrete se apiade y regale lo que se le debe. “Cuando fui presidente propusimos vender, pero la gente saltó y se opuso. Los socios se oponen, pese a que no dan soluciones”.

Carlos ‘Pimpo’ Bendek fue radical. El expresidente de Blooming es firme en su postura: “Esa parte del terreno no se debe vender. La señora Negrete tiene que entender que ese espacio lo utiliza el club para los niños, para formar futuros deportistas. No hacemos negocios. Por eso le pido por favor al actual directorio (lo preside Juan Jordán) que haga algo por salvarlo. Ya hemos perdido puntos por falta de atención y ahora estamos a punto de perder terreno. ¡Basta de negligencia!”.

No hay plata en el club

Francisco ‘Paco’ Sánchez fue también claro en su postura: “Esta deuda se soluciona pagando, no hay otra. La señora dice que se le adeuda 750 mil dólares de los 300 mil que se le debe, pero entre lo que dice y debe pagarse hay una gran diferencia”.

El exdirectivo celeste lamenta que la situación sea extrema e hizo notar que lo grave es que en el club no hay respaldo económico para pagar.

“Lo triste es que en el club no hay plata y ella es clara, o le pagan o hay problemas. Al parecer es su forma de ser. Por 30 meses de deuda quiere hacer un gran negocio. No es correcto”.

Alberto Lozada es más conciliador en su apreciación, aunque admite que en este tema no queda otra que hacer números y cancelar la deuda. “Socios, hinchas, dirigentes, exdirigentes, expresidentes deben reunirse para buscar una solución. No hay otra. Entre todos hay que conversar con la señora Negrete y convenir una cifra y luego pagarla”, dijo este exdirectivo de la FBF en una entrevista radial que le hizo el periodista Gary Añez.

Lozada admite en dicha nota que en esta historia tiene mucho que ver, pues intermedió para que Negrete accediera al préstamo que se hizo en 2016 y en un momento en que Blooming necesitaba recursos para cumplir compromisos.

Contó que conoció a la acreedora estando como directivo de la Federación Boliviana de Fútbol, ente a la que en varias ocasiones salvó prestando dinero para cubrir incluso la preparación de selecciones nacionales.

“En Blooming estoy desde la era de Tito Paz y siempre con la finalidad de ayudar. Soy un apasionado del club. Por eso acerqué a la señora Negrete a la institución, pues ella confiaba en mí y en que Blooming le iba a responder tal como sucedía en la federación”.

En su criterio, Negrete hizo negocio con Blooming, pues al fin y al cabo ese es su trabajo. “Hay que conseguir el dinero y negociar, pero no perder el terreno. Y si lo vamos a perder, que sea en mejores condiciones”, puntualizó.

Cronenbold, más radical

Mario Cronenbold es socio e hincha de Blooming. El alcalde de Warnes es muy crítico con la actual dirigencia celeste, pues al igual que Carlos Bendek sostiene que este conflicto legal se afronta por falta de capacidad de los conductores del club, que en su momento manejaron opciones para darle una solución.

“Aquí no tiene la razón el que grita más fuerte. Hay una orden de un juez y esta no se discute, se acata. Hacer lo contrario es chicanería jurídica. Lo concreto es que la señora Negrete prestó plata a Blooming y como toda prestamista –y así lo hacen también los bancos– quiere que se le devuelva con intereses. Ella se llama Marisol Negrete y no es la madre Teresa de Calcuta para regalar la deuda. Peor cuando se deja algo en garantía”.

Cronenbold recordó que tiempo atrás les avisó a los actuales directivos que iban a perder puntos en el campeonato por deudas a jugadores y, al final, se perdieron hasta seis por este compromiso no cumplido.

“El directorio cree que porque tiene incluida en sus filas a la barra va a impedir que la acreedora no se quede con el terreno. No señores, el pedido es legal. Ante la justicia, la señora Negrete es la dueña”, sostuvo el burgomaestre norteño, que confesó que hace poco le hablaron dos grupos de socios para que asumiera en Blooming.

“Si se van todos los directivos actuales, podría aceptar este desafío”, respondió.