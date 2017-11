Blooming jugará sin Campos en el banquillo

No llegó. El director técnico de Blooming, Jeaustin Campos, no dirigirá a su equipo en el clásico cruceño 180, que se disputará este domingo (19:30). Las conexiones aéreas de su vuelo que lo trasladaba hasta la capital cruceña, desde Costa Rica, le jugaron una mala pasada. Su lugar será ocupado por su ayudante de campo Diego Giaccone, que será apoyado por Roly Paniagua.

Campos viajó el miércoles a su país para presenciar la graduación de uno de sus hijos y tenía previsto llegar este sábado, pero sus planes no le resultaron. “No va a llegar el entrenador, hubo un inconveniente con su conexión y no podrá llegar”, afirmó a DIEZ.bo el gerente administrativo del club, Fernando Cuéllar. El equipo está a cargo de Giaccone desde la partida del entrenador.

“Él ya no los comunicó y se puso en contacto con todo el cuerpo técnico, desde anoche. El equipo está totalmente consciente y tranquilo. Él no estará en el banco”, enfatizó Cuéllar, en medio de los ajetreos por los últimos detalles logísticos para el compromiso frente a Oriente Petrolero. Los jugadores no concentraron como ya es habitual en la academia.