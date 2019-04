Blooming recibe a Nacional Potosí en partido como una final

Se trata de uno de los partidos esperados en la academia. Es que para Blooming el choque de esta noche ante Nacional Potosí (19:30) es clave para mantener vivo el fuego de seguir peleando por el título. Suma 31 puntos y solo ganando continuará prendido arriba (su rival tiene 34); quizá, no asuma el liderato porque depende también de lo que haga Bolívar, pero sí, sabe que esta es una de las ‘finales’ que no puede perder. No ante su gente.

La expectativa que ha levantado Blooming es enorme, un aspecto que no se veía desde hace años. Ha cumplido una gran primera rueda con siete triunfos consecutivos, que se cortó con aquel partido reprogramado ante San José, pero que se reactivó con el triunfo ante Destroyers (2-1) el pasado domingo. Para hoy se han preparado varias sorpresas y la más llamativa es que desplegarán 13.000 globos para pintar de celeste el Tahuichi.

La organización previa de los hinchas ha sido llamativa; se estrenará una canción desde las graderías y se prevé un homenaje en el entretiempo para los bicampeones del 99. Todo esto también, por la ‘gran movida’ que se generó con la camiseta ‘retro’ que provocó una explosión de interés entre los hinchas que agotaron rápido las que se pusieron a la venta. En las redes la convocatoria para ir luciendo una camiseta se ha vuelto viral.

En cuanto al equipo, lo más probable es que el técnico Erwin Sánchez mantenga a los mismos once que jugaron el domingo, con la salvedad de que Junior Sánchez puede ingresar en el medio por José Vargas. Mientras tanto, el 'tridente' que conforman los brasileños Rafinha y Rafael Barros más el nacional Leo Vaca, está ratificado, y la labor de los tres puede resultar clave para marcar diferencias en un duelo que se anticipa difícil.

Rafinha atraviesa por un gran momento. El brasileño es clave en el medio. Foto: Fuad Landívar

Los potosinos llegaron ayer a Santa Cruz y la dirigencia ha prometido un premio de $us 5.000 (que puede llegar a 7.000) si es que se logra un triunfo. El técnico Alberto Illanes tendrá a disposición al arquero Javier Rojas, al volante Wílder Salazar y al defensor Wálter Rioja que no estuvieron entre semana ante Guabirá para llegar a pleno a este encuentro. Las principales cartas se centran en Vladimir Castellón y Harold Reina que han sido efectivos, sobre todo en casa.

En campamento celeste cayó muy bien no haber tenido partido entre semana ya que así se logró recuperar a los jugadores que arrastraban un desgaste físico, como Rubén Cordano, Paúl Arano, Roberto Fernández, José Vargas y Leo Vaca que se comieron casi 36 horas de ida y otras 36 de vuelta, en el viaje hacia Asia para encarar los partidos con la selección ante Corea del Sur y Japón. Los cinco están bien y a disposición de un Platiní que ha pedido mucha calma.

DUELO DE GOLEADORES:

El equipo tiene en Cordano a un arquero en gran momento y a jugadores como Arano y Vaca que también despuntan en cada duelo. Es más, Arano ha aparecido cuando más se lo ha requerido y marcando goles que han sido decisivos como el último ante Destroyers, para el 2-1 final. Vaca ha logrado complementarse muy bien con Rafinha y Barros, ya que sus desbordes suelen ser letales para habilitar sobre todo a Barros que ha engranado bien desde que llegó al equipo.

El encuentro será dirigido por Alejandro Mancilla y la dirigencia ha pedido mucha calma para evitar cualquier tipo de inconvenientes. El objetivo de hoy es ganar para sumar 34 puntos y seguir prendidos arriba peleando el liderado con su rival de turno y con Bolívar si es que le gana a San José.