Blooming se juega otra final ante Always Ready

Blooming tendrá hoy la oportunidad de retomar el camino que lo lleve a la disputa del título del campeonato Apertura. Tras la dura caída en La Paz, ante Bolívar por 4-1, la pasada fecha, el equipo que dirige Erwin ‘Platiní’ Sánchez apunta a su duodécima victoria en este primer torneo del año, pues la necesita para continuar arrimado entre los que están en la cima de la tabla de posiciones.

Enfrentará, desde las 19:30, a Always Ready de La Paz, representativo que en su última presentación cayó en Oruro ante San José por 6-2 (fecha 17), pero que no jugó entre semana porque su compromiso ante Nacional Potosí fue reprogramado para el 24 de abril. Esto implica que afrontará este encuentro más descansado que la academia cruceña, que jugó el miércoles pasado en la sede de Gobierno.

Las variantes celestes Con cuatro puntos menos que el líder del torneo (Bolívar), Blooming encara este duelo con las bajas de sus laterales Jesús Sagredo y Roberto Fernández, que se recuperan de sendas lesiones, y de su capitán, el uruguayo Christian Latorre, que acumuló su quinta tarjeta amarilla en el partido contra Bolívar.

Ante estas ausencias, Sánchez volverá a ocupar al juvenil Robert Cueto por derecha y a Edward Vaca por izquierda. Por Latorre va José Vargas, quien podría llevar el cintillo de capitán, aunque la otra opción para esta responsabilidad es el delantero Leonardo Vaca, que volverá a la titularidad tras recuperar - se de una contractura muscular en la pierna derecha.

Del esquema que utilizará Platiní (4-4-2), la variante es que ya no va por izquierda el paraguayo Óscar Velásquez y que en la zaga vuelve José María Carrasco, que no logró estar en el duelo ante la academia paceña por una dolencia en la cadera y que, a decir del jugador, ya superó ese malestar. Entonces, por Velásquez estará el joven Edward Vaca y Carrasco remplazará a Leonardo Urapuca, que no hizo un mal partido el miércoles.

En la ofensiva es un hecho el retorno de Leo Vaca. Esto implicará que ya no esté desde el vamos el juvenil delantero César Menacho, que marcó en los dos últimos partidos (contra Guabirá en el Tahuichi y ante Bolívar en el Hernando Siles).

#purapasion ⚽️ #Futbolitaliano⚽️

Wanda Nara lloró en público y reveló el futuro de Icardi. Te dejamos la nota aquí https://t.co/jFWO6bALn2 — Diez (@DiezDeportes) 20 de abril de 2019

Los infaltables serán los brasileños Rafinha y Rafael Barros, uno en el medio campo y el otro en el ataque. Este último es el goleador del equipo con 8 anotaciones, pero que en el partido contra los celestes paceños ingresó en el segundo tiempo.

Partido clave para Baldivieso

En el otro frente estará Always Ready, que juega de local en EL Alto, cuya novedad es que volverá a jugar el delantero Marcos Ovejero, que no estuvo en la fecha pasada por acumulación de tarjetas amarillas.

Julio César Baldivieso se juega su continuidad como entrenador del equipo en este partido. Tras la dura derrota que sufrió el cuadro alteño en Oruro, el DT puso su cargo a disposición, pero la dirigencia del club le respondió con su total respaldo.

De todas formas, el mismo estratega se puso límites en la responsabilidad que le toca, pues no descarta irse si hoy ante Blooming vuelven a perder.

Esta situación puso en alerta a sus mismos jugadores, que seguramente buscarán la victoria para lograr que su DT continúe con ellos.

Por dentro

El club anuncia en su página oficial del Facebook que los niños menores de 12 años ingresarán hoy gratis al estadio Tahuichi para ver el partido. Además, los socios que estén al día podrán comprar entradas a mitad de precio solo para los sectores de butaca y preferencia.

Según la planificación del directorio del club y del entrenador del equipo, mañana debe viajar el plantel a Cochabamba para encarar un mes de trabajo de adaptación a la altitud.

Hay tres equipos de las divisiones menores del club celeste que están de gira. La sub-16 participa de la Dallas Cup en Estados Unidos. La sub-11 y la sub-13 están en un torneo nacional en Cochabamba.