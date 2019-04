Blooming: se le acabó el torneo a Jesús Sagredo

Se despide del Apertura 2019. El lateral derecho de Blooming Jesús Sagredo será operado este viernes por una rotura de ligamentos de la rodilla derecha. La lesión la sufrió en el partido ante Guabirá el domingo 14, en el Tahuichi. Su recuperación demandará al menos seis meses, pero todo dependerá de la evolución que tenga después de entrar al quirófano.

Sagredo sufrió una fuerte falta de parte del jugador azucarero Luis Hurtado y tuvo que salir a los 29 minutos del encuentro, primeramente, se habló de una luxación de rótula de la pierna derecha, pero después se confirmó un cuadro más complejo. “Estaba ilusionado con ser convocado a la selección y jugar la Copa América, espero recuperarme pronto”, dijo a DIEZ el joven futbolista.

El que anunció de su intervención fue Erwin Sánchez después de la victoria de la academia sobre Always Ready. “Jesús será operado el viernes, tiene una lesión grave y ojalá que le haga mella al línea y al árbitro (Rafael Subirana) para que vean que no fingió la falta”, aseguró Erwin Sánchez en conferencia de prensa.

El defensor no viajará con la delegación a Cochabamba para encarar el ‘Operativo altura’ porque los tiempos no le darán para estar al cien por cien antes del final del campeonato, es más, no estará en gran parte del Clausura 2019. La ausencia de Sagredo ha causado un dolor de cabeza para ‘Platiní’ que no encuentra a su sucesor.