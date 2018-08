Blooming tiene los 300.000 dólares para pagarle a Marisol Negrete

Con el afán de terminar con uno de los problemas económicos que presenta el club, el presidente de Blooming, Juan Jordán, aseguró que, como institución, tienen listos los 300.000 dólares para pagarle a Marisol Negrete y quedarse “tranquilos”. Además, manifestó que no pagarán el interés que pide la acreedora porque según los documentos, no corresponde, ya que legalmente no se realizó un préstamo sino una venta de terreno con pacto de rescate.

Jordán, en conferencia de prensa, invitó a que Negrete se presente en las oficinas del club para entregarle el monto. “Blooming tiene en este momento 300.000 dólares, que es el valor del contrato para pagarle a la señora (Negrete) que prestó el dinero en su momento. Los invitamos (a Negrete y a su esposo) a que pasen por el club a retirar el dinero y a que firmen el desistimiento para que este tema se acabe y estemos tranquilos”, dijo el titular celeste a la prensa local.

Aquí puedes ver la conferencia de prensa de Jordán:

“Hay un contrato de compra-venta y un monto de 300.000 (dólares). En el documento no se estipula el pago de intereses y por eso es imposible pagarlos porque estaríamos cometiendo errores contables, que después saltan en una auditoría y el culpable voy a ser yo. Cómo puedo explicar más adelante para qué salió ese dinero”, manifestó Jordán, en la sede la academia.

Negrete pide a la institución deportiva el pago de 750.000 dólares por concepto de un préstamo y los intereses que se fueron acumulando, según la prestamista. “Si apareciera algún documento donde dice que tenemos que pagar interés, ahí sí lo haríamos efectivo, por eso es que ahora la invitamos para que recoja los 300.000 dólares”, remarcó Jordán, que estuvo acompañado por Juan Carlos Prado, secretario general del club.

La respuesta

El abogado y esposo de Negrete, William Méndez, indicó a Los Más Buscados de DIEZ que: “Si la señora Ruth Lozada o el club Blooming quieren arreglar, tendríamos que sumar el capital, los intereses de los 31 meses y honorarios de abogados (...)”. También indicó que el monto que lanzó su cónyuge es un aproximado y se puede negociar.