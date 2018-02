Bolívar -The Strongest se juega el Siles

Bolívar y The Strongest se enfrentarán la tarde de este domingo (17:15) en el primer clásico paceño de la temporada. Aunque los celestes llegan con campaña perfecta (nueve puntos en tres partidos) el Tigre (cuatro puntos en tres partidos) no es una presa fácil para cualquier rival, mucho más en esta clase de partidos, donde los antecedentes no cuentan a la hora de compromiso.

Los celestes están imbatibles, ya que ganaron los nueve puntos en disputa, marcaron 11 goles a favor y su valla cayó en dos oportunidades; pero su rendimiento ha mejorado en relación al equipo que consiguió el bicampeonato en 2017. Con Vinícius Eutrópio como DT, los bolivaristas tienen otra propuesta en el terreno de juego y hasta el momento es del agrado de su parcialidad.

En el otro extremo se encuentra la campaña de los atigrados que aún no responde a las expectativas con las que se conformó su elenco para este año. Al Tigre llegaron cerca de nueve contrataciones, pero todos los “refuerzos” y su técnico Carlos Ischia aún se encuentran en deudas.

Los atigrados tienen cuatro unidades en el Grupo B producto de una derrota, un empate y un triunfo. El elenco lleva anotado sólo dos goles y en cambio le convirtieron tres. Sin embargo, la dirigencia atigrada aguarda que el repunte de su elenco sea a partir de este clásico y que antes del 15 de marzo, cuando debuta en la Copa Libertadores, el equipo haya alcanzado el rendimiento que se pretende.

Los equipos

Los celestes tendrán la misma propuesta en su sistema de juego. El DT Eutrópio confirmó en las sesiones de fútbol a Leonel Morales en el medio terreno, ya que tiene más minutos de juego que Leonel Justiniano, que sale de una lesión. El tridente ofensivo fue confirmado con Juan Carlos Arce, Marcos Riquelme y Juan Miguel Callejón.

En el Tigre la principal novedad será la presencia de José Peñarrieta en el arco. El golero, que ya jugó en Potosí, debutará oficialmente en La Paz y lo hará nada menos y nada más que en un partido clásico. El resto de la conformación será la misma con Jhasmani Campos, Edis Ibargüen y Pablo Escobar como las cartas de gol para dañar a su rival.

Este compromiso será dirigido por Juan Nelio García o Raúl Orosco (sortearán minutos antes del compromiso) colaborado por Juan Pablo Montaño y Juan Pablo Aramayo