¡Bombazo! Maradona pide a Messi dejar la selección

El exastro del fútbol Diego Maradona aconsejó a Lionel Messi no volver a la selección argentina al considerar que ha sido injustamente vapuleado por el pobre desempeño del combinado en el Mundial de Rusia-2018, donde fue eliminado por Francia en octavos de final.

"Le diría a Messi que no venga más", dijo el actual DT del mexicano Dorados de Sinaloa en una entrevista con el diario Clarín.

"Pierde el Sub 15 y la culpa es de Messi, el fixture de Argentina pone a Racing contra Boca y tiene la culpa Messi...siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría: 'no vayas más, loco', a ver si se la bancan", expresó.

Respecto al silencio que ha guardado Messi en relación a la selección argentina, Maradona fue enfático. "Me gustaría que (Messi) nos hubiera mandado a todos a cagar, porque él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo", dijo.

Sobre el presente de la selección argentina, Maradona se confesó desencantado. "Hoy la selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso: la pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro", afirmó Maradona.

Argentina jugará dos amistosos en Arabia Saudita en octubre. El primero será contra Irak, el jueves 11 en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd. El segundo lo librará contra Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16.

La reciente gira por Estados Unidos, debut de la nueva Argentina sin Messi, arrojó un triunfo ante Guatemala 3-0 y un empate frente a Colombia 0-0 bajo la dirección de Lionel Scaloni, el DT interino.