Cada jugador convocado a la Copa América recibirá 20.000 dólares solo por presentación

El comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que preside César Salinas, definió este miércoles los montos que recibirá cada jugador que sea convocado a la Copa América 2019 que se jugará en Brasil, del 14 de junio al 7 de julio. Por presentación, cada seleccionado recibirá un monto de $us 20.000.

Pero además si se logra avanzar a cuartos de final, se incrementará $us 10.000 más y se sumará $us 20.000 en caso de que se llegue a las instancias finales. Si esta situación se da, cada jugador puede llegar a recibir $us 50.000, de acuerdo a lo establecido por la dirigencia. La delegación nacional debe registrar a 23 futbolistas.

Respecto al cuerpo técnico que comanda Eduardo Villegas, no se definió un monto específico aunque sí se aclaró que será una bolsa común, dependiendo a la instancia en que se avance. Bolivia forma parte del grupo A junto al anfitrión Brasil, Perú y Venezuela. El debut será ante los brasileños en San Pablo.

De acuerdo a la planificación del entrenador cada vez queda más corta la lista de jugadores que tiene en mente. "Eran 40 y ahora ya quedan 30", dijo ayer tras el final de un nuevo microciclo en Santa Cruz. Queda uno más que se realizará a mediados de mayo (con los sub 23) para luego dar la lista definitiva.

Estos jugadores que queden en la lista deben también viajar a Francia para jugar ante el campeón del mundo el 3 de junio en la ciudad de Nantes. El torneo Apertura acabará el 22 de mayo y desde el 23 los jugadores entrarán en concentración cerrada en Santa Cruz de la Sierra.

Por otra parte, también se confirmó que el directivo de Blooming, Nelson Mauriel, forma parte de la comisión de selecciones, junto a Carlos Pontons (Oriente), Freddy Cortez, Renán Quiroga y Mirko Cornejo.