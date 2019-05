Caluroso recibimiento a la selección boliviana en Nantes

Cerca de las 23:00 (hora local) y 5:00 (hb), la selección boliviana llegó a Nantes (Francia), ciudad en la que se enfrentará a la campeona del mundo el domingo (15:00 hb) en el Stade de la Beaujoire. Su recibimiento fue especial porque llegaron una veintena de compatriotas que residen en la ciudad francesa.

“Bo, bo, bo, li, li, li, via, via, via. ¡Viva Bolivia!”, fue el cántico que escucharon los 27 jugadores que eligió Eduardo Villegas para afrontar el partido de preparación ante la selección gala. “Vamos a apoyar a la selección boliviana pase lo que pase”, dijo el boliviano Bladimir Conde.

Después de su arribo, el grupo se trasladó hasta el Westotel Nantes hotel para descansar, ya que a las 18:00 (hora local) tendrá su primera práctica. Según informó el cuerpo técnico, realizarán un trabajo liviano después de las más de 12 horas de viaje y la larga escala en Madrid. Además, los futbolistas deben adaptarse el cambio de horario (existen seis horas de diferencia).