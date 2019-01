Campos reclama más de $us 100.000 a Blooming

Otro revés para Blooming. El extécnico de la academia cruceña, Jeaustin Campos, le exige a la dirigencia el pago de 141.000 dólares por el salario de marzo 2018, por el premio a la clasificación para la Copa Sudamericana y por el resto de su contrato de la pasada gestión, ya que nunca firmó una rescisión. Si la institución celeste no cumple, los representantes legales del costarricense iniciarán una demanda en los próximos días.

Según uno de los abogados de Campos, Rodrigo Quiros, el tico retornó a su país –con pasajes gestionados por la dirigencia celeste- sin firmar la anulación del vínculo legal. “En ningún momento han acordado algún tipo de rescisión”, manifestó el profesional. Además, detalló que como el contrato seguía vigente, el cálculo se realiza hasta su finalización, 31 de diciembre de 2018.

El 9 de este mes, Quiros le envió una carta a la institución cruceña y le especificó que tenían un plazo de diez días para cumplir con su obligación. Como después de 22 días no se manifestó, Quiros aseguró que iniciarán acciones en contra del club, que es presidido por Juan Alfredo Jordán, para hacer prevalecer los derechos del entrenador. “Lo llamé hoy (a Fernando Cuéllar) y tuvimos problemas en la comunicación. No me devolvió el contacto”, afirmó.

Sobre el caso, el gerente administrativo del club, Fernando Cuéllar, informó en el grupo cerrado de sus socios. “Al exDT se le debía 25.000 cuando se rescindió, de los cuales se le entregó 6.000 $us. Quedando con una deuda con el DT de 19.000 $us”. Además, aseguró que se buscará a Campos para llegar a acuerdo.

Bargas demandó

El exdelantero de la academia Hugo Bargas demandó al club ante la FIFA por $us 6.000, que corresponden al sueldo de noviembre de 2018. El documento ingresó este jueves.