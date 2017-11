Cárdenas sufrió conmoción cerebral

“No me acuerdo de nada”. Así de claro fue el arquero de Guabirá Luis Cárdenas que sufrió una conmoción cerebral al caer mal en el empate de su equipo ante Blooming (0-0) este domingo, en el Gilberto Parada, de Montero. Los médicos le informaron de que presenta una pequeña fisura en la columna cervical, que lo dejará fuera de las cancha por tres meses.

Cárdenas contó a DIEZ.bo que incluso no recuerda lo que hizo horas antes del partido. “No me acuerdo del momento en que salimos del hotel de Montero ni el momento de la etapa de calentamiento. Me habían entrevistado, pero no puedo acordarme, ni cuando entré a la cancha. No me acuerdo de nada”, dijo Cárdenas, que por ahora se encuentra en observación en una clínica de la capital cruceña.

Los videos le permitieron ver qué hizo en la presentación ante la academia. “Recién ahora estoy mirando los videos”, enfatizó el portero, que disputaba su segundo partido de titular en el conjunto rojo. “Lastimosamente caí mal y me lastimé la espalda”, dijo. Será baja por el resto del torneo, ya que su recuperación demandará 120 días, aproximadamente.

“Ojalá Dios quiera que vuelva a jugar lo antes posible, que es lo que más quiero”, dijo el portero, que se formó en la Tahuichi. Será su segunda lesión de esta magnitud en su carrera, ya que cuando jugaba en Aurora entró a quirófano por un problema grave en el hombro, su evolución no fue favorable y tuvo que ser sometido nuevamente a una cirugía.

Momento de tensión

Cuando se disputaba 10 minutos del partido. Cárdenas sale para ganar un balón aéreo, lo logra con el puño, pero golpea con la rodilla a Joselito Vaca y también impacta con un compañero – ambos estaban de espalda-. Tras el choque Cárdenas dio una voltereta antes de caer con el cuello doblado. El partido se paralizó como ocho minutos, pues el portero se levantó, se mareó y volvió a tenderse en el gramado. Tuvo que salir asistido por dos personas para dar paso a su colega Yeri Leigue en el arco azucarero.