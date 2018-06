César Farías arremete en contra del 'vice' de la FBF Marcos Rodríguez

Sin dar muchas vueltas, el director técnico invitado de la selección boliviana, César Farías, aseguró que no conoce al vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Rodríguez, y que solo responde al titular del ente del balompié nacional, César Salinas. Hace unas horas, el dirigente manifestó que Farías "restó puntos para ser nombrado técnico oficial" por enviar a su hermano Daniel a dirigir el partido amisto ante Corea del Sur que se jugó este jueves y que acabó en un empate sin goles.

Farías dijo que su relación laboral es directa con Salinas y restó importancia a Rodríguez. “Yo hablo con el señor (César) Salinas. Lo vi una vez en mi vida (a Rodríguez) y me disculpa señor Marcos: no lo conozco, no sé quién es. Le respondo a Salinas (sobre su trabajo)”, enfatizó el venezolano antes de viajar a Austria para dirigir el partido de la Verde ante Serbia, que se disputará el sábado (12:00 hb).

El venezolano no quiso responder a las declaraciones de Rodríguez con relación a la decisión de Farías de sugerir a la FBF que su hermano comande al equipo nacional en el amistoso ante el combinado asiático, que está clasificado al Mundial de Rusia 2018. "Farías perdió todos los puntos a su favor para dirigir a la selección", expresó el dirigente a DIEZ el martes, después que el anuncio se hizo oficial.

La carta de invitación a Daniel Farías

“No creo que tenga criterio futbolístico”, disparó Farías, después de ponderar el rendimiento de la selección ante Corea del Sur. “Los jugadores dieron todo de sí”, remarcó el DT, que resaltó la actitud de los jugadores por los factores que tuvieron en contra: el viaje, el cambio de huso horario y la modificación de la hora del partido, se tenía que jugar a las 8:10 (hb), pero se disputó a las 9:00.

Farías quiso dejar de lado lo que dijo Rodríguez, de que “perdió todos los puntos a su favor y hay que recordar que él vino a nosotros”, pero al final no pudo. “Hablar en la dificultad, cualquiera; pero ponerle el pecho a las balas es diferentes”, declaró el técnico, que se ofreció para tomar el mando de la Verde de forma gratuita tras la abrupta salida de Mauricio Soria.

Quiere ser el oficial

No le tengo miedo a las críticas ni a las teorías complicadas ni a nada”, afirmó Farías, que una vez termine el último amistoso y retorne de sus vacaciones se sentará a hablar con la dirigencia de la FBF y la de The Strongest. “Yo puedo hablar de selección con propiedad”, apuntó el entrador, que perdió con el Tigre, ante Wilstermann, la final del torneo Apertura 2018.