César Farías asumirá la conducción de la selección boliviana desde enero

El venezolano César Farías tomará el mando de la selección boliviana a partir de enero de 2019. La información fue confirmada, en las últimas horas, por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) César Salinas. El dirigente ratificó su apoyo a Farías en el programa paceño Futbolmania.

"En un par de semanas o en un mes máximo se oficializará la designación de César Farías, al mando de la selección. Él se haría cargo de la Verde desde enero. El profesor presentará un plan de trabajo, de cuatro años y medio", manifestó Salinas.

El dirigente paceño tiene mucha confianza en el venezolano, pese a tener resistencia de Marcos Rodríguez, miembro del comité ejecutivo de la FBF. El dirigente pandino es de la idea de elegir al DT de acuerdo a proyectos presentados por varios candidatos.

El titular de la federación explicó además que este semestre, la selección tendrá muy poca acción, por lo que no habrá muchos inconvenientes para esperar a Farías, actualmente al mando de The Strongest. "Lo que resta del año, la selección no tendrá mucha actividad, pero en cada partido (amistoso) será el profesor César quien esté a cargo del equipo", añadió.

Farías tiene contrato con el Tigre hasta fin de año. El timonel llanero, afirmó que cumplirá su contrato con la institución de Achumani, para luego enfocarse por completo en las actividades de la selección nacional.

El venezolano deberá de planificar la participación de Bolivia en la Copa América de Brasil en junio del próximo año y en las eliminatorias para el Mundial de Catar en 2022.