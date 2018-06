“César Farías ha perdido todos los puntos”

El camino de César Farías hacia la dirección técnica de la selección boliviana, de forma oficial, cada vez se hace más estrecho. Ahora el vicepresidente de la federación, Marcos Rodríguez, le quitó todo respaldo tras sus declaraciones. “De los que le quedaban, ahora Farías ha perdido todos los puntos”, disparó el dirigente nacional la mañana de este viernes.

Rodríguez lamentó lo que dijo Farías, pero afirmó que no se conocen. “Es lamentable que cualquier persona pueda emitir un criterio. Nosotros, como comité ejecutivo somos empleadores, no es necesario que el señor Farías me conozca”, dijo Rodríguez. Sobre el criterio futbolístico que el venezolano comentó que le faltaba aseguró: “Yo no soy técnico, soy dirigente de fútbol”.

El directivo del ente que rige el balompié nacional dio a entender que no se necesita analizar mucho para conocer quién sabe de fútbol. “Es sencillo. César Farías dirigió a la selección en un partido (contra EEUU) y fue goleado (3-0), mientras que en el empate (ante Corea del Sur) no estuvo en el banquillo. Ahora en una final (con The Strongest) fue perdedor (ante Wilstermann), ahí es fácil saber quién tiene criterio y quién no lo tiene”, arremetió Rodríguez.

Según Rodríguez, se invitó a Farías para que asuma el mando de la Verde porque “ningún técnico nacional quiso hacerse cargo interinamente de la selección y hubo un ofrecimiento de Farías”. El dirigente contó que el titular federativo, César Salinas, les hizo conocer la situación y no podían negarse porque “quería ser de forma gratuita”.

La incomodidad del dirigente inició con la sugerencia que hizo Farías a la FBF, de que su hermano Daniel dirija la Verde en los amistosos ante Corea del Sur y Serbia, pero al final el partido de este sábado lo comandará el mismo entrenador de The Strongest. “No tenía idea, pensé que no iba a ir más bien, decirles que no es una decisión del comité ejecutivo, por si acaso, al menos no mía, porque no tenía conocimiento del tema”, remarcó.

A partir del 20 de junio, la FBF iniciará las negociaciones para contratar al nuevo DT oficial del equipo de todos. “Concluye el Mundial y nosotros vamos a tener al nuevo director técnico de la selección boliviana”, confirmó Rodríguez, que apunta a un profesional moderno y con la capacidad de exponer un proyecto que garantice que Bolivia estará en Catar 2022.