Los jugadores tienen un cariño y amor especial por la camiseta del club que los vio nacer como futbolistas. Esta es la situación del volante de Wilstermann, Cristian Chávez, que volverá a la Bombonera para enfrentar a su primer equipo profesional, Boca Juniors este miércoles (20:30). ‘Pochi’ no ocultó sus sentimientos por los colores del cuadro ‘xeneize’.

TE PUEDE INTERESAR:

“Es imposible que le grite un gol a Boca. Tengo mucho respeto por el club y por los hinchas, donde conseguí cinco títulos y debuté como profesional”, dijo Chávez este martes en una entrevista a Fox Sports. El volante argentino es un hincha confeso del cuadro ‘azul y oro’, incluso tiene un tatuaje de la Bombonera en el brazo derecho.

El elenco aviador y el xeneize chocarán este miércoles por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores, donde Boca es segundo con cuatro puntos y Wilster es último con 2 unidades. En el partido de ida, en el Félix Capriles, ambos cuadros dividieron honores al empatar por 0-0, en un duelo donde Chávez fue la figura.

"SI HAGO UN GOL ES IMPOSIBLE QUE LO GRITE. SERÍA UN BATACAZO HERMOSO GANAR EN LA BOMBONERA"#CentralFOX | Chávez se refirió a un posible gol en el partido por la #LibertadoresxFOX



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/2u23IlLO0h — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 9 de abril de 2019

Chávez debutó como profesional con Boca en 2005 y fue considerado el sucesor de Juan Román Riquelme. "Yo disfrutaba de jugar con Riquelme, yo era orgulloso que me comparen con él", dijo Chávez, que alzó cinco copas con la camiseta xeneize (tres torneos locales, una Libertadores, una Sudamericana y una Recopa Sudamericana).

El ‘Pochi’ volverá a jugar en la Bombonera después de seis años, la última vez lo hizo defendiendo a Lanús en 2013. El sueño del volante aviador es que la hinchada de Boca le brinde un recibimiento acogedor. "Me tiene un gran cariño la gente de Boca, yo no me fui mal del club. Ojalá tengo un buen recibimiento", expresó.