Clubes deben cumplir con nueve requisitos para la licencia 2019

“Si un club no tiene dinero en medio torneo, tendrá que irse, así de sencillo, así de duro”. La frase le corresponde a César Salinas, el presidente de la FBF que fue claro al señalar que en 2019, los 14 clubes del ente profesional están obligados a cumplir nueve requisitos vitales para obtener el reglamento de licencia. Estos requisitos han comenzado a ser socializados por Omar Dorado, encargado de la gerencia de concesión de licencias, en el país.

Y no es que se trate solo de una exigencia de la FBF, sino que viene como un ‘mandato’ de la Conmebol, el ente que rige el fútbol sudamericano. En realidad, las diez asociaciones del continente atraviesan el mismo proceso. “Si un club tiene que descender por no cumplir, lo tendrá que hacer”, ordenaron desde Asunción. La instructiva es tajante ya que lo que se busca es la estabilidad económica de los clubes con una auditoría y un presupuesto aprobado.

Pero, ¿qué es el reglamento de licencias de clubes? En el país, el proceso lo comenzó el ex seleccionador nacional Carlos Aragonés y lo está continuando el doctor Omar Dorado, de muchos años en el fútbol con Blooming. Su nacimiento se dio en Alemania y como los resultados fueron buenos, la FIFA lo tomó. “Desaparecieron equipos con historia, pero también eso obligó al resto a convertirse en verdaderas instituciones”, agregó Dorado.

Se maneja bajo cinco criterios: deportivo, infraestructura, administrativo-personal, legislativo o jurídico y financiero. Esta es la base y a partir de ahí se desprende una serie de artículos que los clubes tienen la obligación de cumplir. Para el 2019 son nueve, entre ellos, que los clubes deben presentar su estado financiero anual auditado de las gestiones 2017 y 2018 y el presupuesto (lo que pretenden invertir) de 2019. Está identificado en el documento como F-1 y F-2 (criterio financiero 1 y criterio financiero 2).

Pero además, los clubes están obligados a tener un equipo femenino y darles las condiciones de trabajo, además de presentar los contratos con quienes les alquilan los escenarios. Desde la FBF, Salinas anticipó un fuerte trabajo de comunicación, de circulares a los clubes y de una labor ‘puerta a puerta’ en cada departamento -con Dorado al frente- para que se cumpla a cabalidad. El plazo para presentar todo (ver detalle al costado) es hasta diciembre.

Dorado estuvo hace unos días en una capacitación a los 10 gerentes de concesión de licencias de toda Sudamérica, junto a Mariano Zavala (gerente de licencias de Conmebol) y Pedro Iriondo (benchmarking y control financiero de FIFA). También participó el argentino Jair Bertoni y Diego Milito, que estuvo ligado a la AFA. La instructiva ha sido clara y están obligados a ejecutarla, tomando el ejemplo de Perú que ha cumplido con prácticamente todo.

La gerencia de concesión de licencia se encargará primero de recibir la documentación, de guiar y supervisar para que lo escrito sea una realidad, para luego pasarlo al OPI (Órgano de Primera Instancia), que es donde se va a establecer si se concede o no la licencia. Si existiera objeción de algún club o de la misma gerencia de concesión (que está al mando de Dorado), existe un lugar para recurrir: la Instancia de Apelación (AI).

Uno de los aspectos llamativos es que no solo basta con la presentación de la carpeta, sino que habrá una inspección a cada uno de los clubes. Salinas le dijo a DIEZ en una entrevista que se publicó el pasado domingo que la idea es que no suceda lo de cada inicio de torneo, que las deudas -en algunos clubes- ascienden de tres a cinco meses y se tiene que recurrir a la TV para que otorgue un adelanto y así comenzar el campeonato. Comentó, por ejemplo, que es una situación desgastante y que una de las medidas es no programar para la siguiente fecha a un club que deba un mes de planilla para que no se acumule.

Es posible que mañana Salinas y Dorado brinden una conferencia de prensa en Santa Cruz en la que se explique más detalles de la socialización de esta instructiva. De acuerdo con algunos dirigentes, la preocupación pasa esencialmente por lo económico, en un momento de asfixia para los clubes por conseguir el dinero para sus planteles. Aunque desde la FBF reconocen que no tiene vuelta porque la instructiva de Conmebol es de cumplimiento antes de arrancar el 2019.

Además, si un equipo logra clasificarse a la Libertadores, a la Sudamericana o a la Recopa, debe presentar también su ‘licencia’ para poder recibir los premios por jugar estos torneos. Ante ello, además del trabajo de la gerencia de concesión de licencia, es clave el trabajo del OPI y de la AI que deben estar conformadas por abogados del país. Trabajarán tres en cada una de ellas y los nombres se anunciarán en los próximos días.

Dorado (segundo desde la izquierda), durante la capacitación FIFA

Comisión de Conmebol para calificar los estadios llega en septiembre

A fines de septiembre está previsto que una comisión de Conmebol llegue al país para recorrer cada uno de los estadios que han sido habilitados para jugar los partidos profesionales. El objetivo es levantar una evaluación y darle una calificación como estadio de primera, segunda y tercera categoría.

Aclaran que no se busca cerrar ningún escenario, sino que el objetivo es tener un registro completo y al mismo tiempo plantear algunas mejoras. Los responsables de esta evaluación son Frederico Nantes y Luciano Porro que enviarán una comisión, que arrancará el 27 de septiembre visitando el estadio Hernando Siles de La Paz.

El escenario que es sede de los partidos de las eliminatorias de la selección, es el que mejores condiciones tiene en el país. Se seguirá el 29 en Oruro, en el estadio Jesús Bermúdez. La comisión tiene previsto permanecer por una semana, ya que el 1 de octubre visitará el estadio Sudamericano Félix Carpiles que también ha sido refaccionado para albergar los Juegos Odesur y la Sudamericana.

Los estadios inscritos por Santa Cruz son el Tahuichi Aguilera y el Gilberto Parada de Montero. El principal escenario cruceño será supervisado el 3 de octubre y la ‘Caldera’ al día siguiente. De momento no se observará el Juan Carlos Durán (de propiedad del club Real Santa Cruz) ni el Édgar Peña Gutiérrez, que es de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

Los últimos dos estadios en ser visitados serán el Patria, de Sucre, el 8 de octubre y se cerrará con el Víctor Agustín Ugarte, de Potosí, al día siguiente. Este registro también permitirá que la Conmebol conozca qué escenarios pueden postular por Bolivia para el partido único que definirá el título de la Libertadores, de la Sudamericana y de la Recopa.

Desde 2019, la final de la Copa Libertadores se jugará en un país tal y como lo hace la UEFA en Europa. El Nacional de Chile fue escogido para definir el título más importante de Conmebol, y el Nacional de Perú, para el título de la Copa Sudamericana.

Estas son las nueve exigencias

1. El solicitante deberá tener un primer equipo femenino. Deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (lugar de prácticas y de disputa de partidos). Se exige que el equipo participe en torneos de la FBF.

2. Debe haber instalaciones adecuadas para la prensa o los medios. Se establece sala de conferencia, sala de trabajo, corriente eléctrica y conexiones de teléfono o Internet inalámbrico en cada uno de los puestos de trabajo.

3. Se deberá designar un responsable de seguridad calificado (diplomado o con experiencia de al menos tres años) a cargo de estos asuntos. Además de ser el contacto inmediato con el club.

4. Oficial de marketing.Puede ser un miembro permanente del staff o terciarizado a una empresa o experto externo que se encargará de todas las actividades de marketing del solicitante.

5. El solicitante deberá designar un encargado para ser el contacto entre los aficionados y el club. Tendrá que asistir a reuniones de manera regular con la gerencia del club y deberá colaborar con el oficial de seguridad

6. El solicitante debe utilizar métodos online de registros adecuados para jugadores, técnicos, oficiales dispuestos por la FBF, FIFA y Conmebol. Hace su uso obligatorio del sistema TMS de FIFA y del sistema COMET para torneos de la Conmebol.

7. Todos los jugadores empleados por el solicitante deben tener contratos laborales escritos con el club de acuerdo a los artítulos 2 y 5 del reglamento del estatuto y transferencia de jugadores.

8. Estado financiero auditado. Se deberá preparar y someter a una auditoría por parte de auditores independientes en el informe del estado financiero anual que incluya un balance contable.

9. El club deberá presentar un presupuesto para el año de la competencia, adjuntando el debido sustento documentado, cuya estructura deberá ser acorde a las normas previstas.