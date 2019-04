¿Cómo se siente Rafael Barros en la altura?

Los más de 3600 msnm de La Paz no dejan de ser una preocupación para Blooming que visitará a Bolívar este miércoles (20:00) por la decimoctava fecha del torneo Apertura, pero el delantero Rafael Barros está tranquilo porque no sintió los efectos en su última visita a Oruro, el 27 de marzo, cuando la academia cayó por 5-1 ante San José. El partido se juega en el Hernando Siles.

Barros, en conferencia de prensa, explicó cómo fue visitar el Jesús Bermúdez que tiene mayor altitud que el Siles de La Paz, sede de su próximo encuentro. “El último partido que disputé en la altura fue en Oruro, jugué poco tiempo. Gracias a Dios no sentí nada, me fue bien”, aseguró el brasileño.

El futbolista, que normalmente hace dupla con Rafinha, añadió que tendrán muchos componentes en contra en el predio miraflorino. “Tenemos que ser un poco inteligentes porque ya tenemos a la altura como factor en contra y tenemos que esperar un poco más. El equilibrio es muy importante”, remarcó el atacante que es uno de los más queridos por la hinchada celeste.

No solo Erwin Sánchez se refiere al arbitraje y a que siempre juegan once contra un número mayor de rivales, también lo hizo Barros. “Espero que vayamos allá y juguemos once contra once”, remarcó el atacante.

La academia pelea el título del torneo local, por el momento, en la tercera posición de la tabla con 34 puntos. El líder es Nacional Potosí (37) y lo sigue Bolívar (35). Mientras que The Strongest es cuarto (32).