El alcalde de Warnes y reconocido hincha de Blooming, Mario Cronenbold, disparó en contra de las personas que no están de acuerdo con la venta de una parte de la sede para solucionar la crisis económica del club. "Lo más chistoso es que los que se oponen son más yescas que el Chavo (del 8), ese es el problema", afirmó este jueves en Warnes.

Cronenbold, que también es socio de la academia cruceña, comparó la actual situación de los celestes con la crisis que atravesó Oriente Petrolero cuando perdió sus terrenos. "En Oriente decían lo mismo. La sede no se vende, que no aquí, que no allá. Cuando acordaron la deuda era más que el patrimonio y ahora dónde está la sede de Oriente. No existe", recordó.

El alcalde warneño no ve con buenos ojos las acciones legales que realiza la dirigencia para frenar que se cumpla la orden de desapoderamiento en favor de la señora Marisol Negrete, por una superficie de 7.782,50 metros cuadrados de la sede de Blooming. El club hipotecó los terrenos por 300.000 en enero de 2016, con un interés anual del 3%; sin embargo, hasta la fecha no se pagó la deuda, por lo que la institución celeste está a punto de perder sus predios.

"La orden de un juez no se discute, se acata, lo que podés hacer es chicanería jurídica", indicó. Sobre la intención de algunos hinchas de impedir que la mujer tome posesión de los terrenos señaló que terminarán mal. "Los de la barra van a terminar presos, quieren tapar el sol con un dedo. No es con la fuerza, es pagando".

La autoridad propuso un proyecto en 2016 para vender una parte de la sede del club con el objetivo de construir otra sobre la avenida G-77 y sanear las deudas institucionales, pero la iniciativa no tuvo el respaldo del directorio de ese entonces, por lo que la intención se desvaneció. "Dijeron cualquier cosa, que yo estaba haciendo negocio. Ahora vayan y busquen a ver si alguien quiere", sentenció.

Orden de desapoderamiento de la justicia en favor de Marisol Negrete