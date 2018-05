Cruceños aseguran que el que frena el CAR es Salinas

Los tres clubes cruceños, Sport Boys, Guabirá y Oriente Petrolero, y el expresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Ribera, que se manifestaron a favor de la construcción de un Centro del Alto Rendimiento (CAR) en Warnes, insisten en que el actual titular federativo, César Salinas, está en contra del proyecto y con ello se está perjudicando a la región.

Una de las pruebas que presentaron para demostrar que el proyecto es casi una realidad y que lo que falta es un impulso de las nuevas autoridades federativas fue el contrato de objetivos firmado entre la FBF y la FIFA, el 2 de mayo de 2017. En el documento se destaca que uno de los acuerdos es la construcción de un CAR para las selecciones nacionales en Warnes, obra que debía comenzar en marzo de este año.

También se respaldaron en las frases del director de Federaciones Miembro de América ante FIFA, Jair Bertoni, que en marzo también estuvo en Warnes para interiorizarse del proyecto y hacer algunas recomendaciones. En esa ocasión respondió con un sí, ante la pregunta si lo iba a avalar. También esa vez afirmó que “están sentadas las bases para que de aquí a uno o dos meses dar la aprobación al proyecto”.

De esta manera, los defensores de la construcción de un CAR en el norte cruceño, con el respaldo económico de la FIFA, se mostraron extrañados de que la federación, basándose en una carta del mismo Bertoni, salga a afirmar que el máximo ente del fútbol mundial nunca aprobó el proyecto soñado.

“Están haciendo ver como que el proyecto nunca se iba a aprobar, si solo faltaban detalles para que la FIFA haya dado el visto bueno, como lo dice el mismo Bertoni. Además, está claro que lo primordial era que los terrenos pasen a nombre de la federación y eso estaba a punto de suceder, cuando Salinas lo frenó todo”, sostuvo Clíver Rocha, vicepresidente de Sport Boys.

Ribera también fue contundente al afirmar primero que no sabe por qué ya no le contesta el teléfono Bertoni, si antes hablaba con él sobre el CAR, de Warnes. “Recuerdo que vinieron en marzo pasado para hacer las últimas correcciones. Esa vez se trabajó en el hotel Yotaú con los arquitectos. Pero lo claro es que Salinas se opone a la obra. Si nosotros seguiríamos en la federación la obra ya se estuviera comenzando”, sostuvo Ribera.

El dirigente verdolaga agregó que lo que debe hacer Salinas es gestionar otro CAR en La Paz: “El titular federativo continúa lo que le conviene, como está sucediendo con los amistosos que pactamos en mi gestión, y que ahora los va a disputar la selección. Lo claro es que no quiere un CAR en Warnes”.

El lío por la obra comenzó la anterior semana cuando desde la federación Salinas afirmó que la prioridad es construir un CAR en La Paz, según le aconsejaron en la FIFA. Luego se ‘filtró’ un estudio mandado a realizar por expertos sobre las 10 hectáreas de terreno en Warnes donde se aseguraba que el lugar es demasiado bajo y que para utilizarlo se debía invertir $us 370.000 en rellenarlo. A ello se sumaba el hecho de que por las 10 hectáreas la FBF debía pagar $us 60.000, como manda la ley que estaba a punto de aprobarse para que el terreno pase definitivamente a manos de la federación. Ante estos inconvenientes el alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, impulsor de la donación de la superficie, se molestó y mandó una carta a la asamblea legislativa para que dejen de lado la aprobación de la norma. “Lo que pasa que le están buscando pelos a la leche”, afirmó el burgomaestre.

La federación se volverá a manifestar sobre el tema en la próxima reunión de comité ejecutivo a llevarse a cabo la próxima semana.

Riesgo de perder la inversión

En el contrato de objetivos entre la FBF y la FIFA, dice que el presente acuerdo tiene una vigencia de un año y medio. Por lo tanto se disolverá el 31 de diciembre de 2018. “Eso es lo peor que vamos a perder esa inversión, que no se puede cambiar para una obra en otro lugar”, sostuvo Ribera.

Según el dirigente, el dinero comprometido era de $us 1.700.000, de los cuales $us 1.300.000 se debía destinar para la infraestructura y $us 400.000 para invertir en el equipamiento.

Elaboró el proyecto

El arquitecto Jaime Albarracín Rodríguez confirmó que elaboró el proyecto para el CAR de Warnes con el aval de las anteriores autoridades de la federación. “Ahora con los nuevos dirigentes federativos no me he reunido aún, espero hacerlo para mostrarle al detalle el proyecto”, recalcó.

El proyecto fue modificado como lo pidió la FIFA en la última reunión

Uno de los que se reunió durante varias horas en el hotel Yotaú con los representantes de la FIFA para analizar el proyecto del CAR en Warnes fue el arquitecto Jaime Albarracín Rodríguez. “Fueron varias horas y al final se hizo correcciones, puesto que este era muy ambicioso. Acordamos hacer una reducción a la superficie, esto para adecuarlo al presupuesto”, explicó.

En un primer momento, la obra contaba con cinco canchas, vestuarios para cuatro equipos, dos canchas de fútbol playa, dos canchas de futsal, una piscina, zona de hidroterapia y fisioterapia, gimnasio, zona de administración y almacenes, zona de conferencia, coliseo cerrado, zona de parqueo y un hotel para 180 personas. Luego todo se redujo y el proyecto quedó listo para ser presentado con las correcciones a la FIFA.

El profesional sostuvo que no se terminó de hacer el estudio de suelo porque los dirigentes anteriores salieron y ahora con los nuevos tampoco tuvo acercamiento.

Albarracín también se refirió a la posibilidad de que este terreno se inunde porque según los estudios de la actual FBF la zona es baja. El arquitecto explicó que en la zona no hay señales de inundación, pero “recibí una recomendación de la Alcaldía de Warnes para que se realice una protección de hormigón. Para descartar o confirmar estos datos se debe hacer un estudio topográfico y geotécnico”, concluyó.

La 10 hectáreas se encuentran ubicadas al lado del hotel cinco estrellas, Río Selva, a 15 minutos del aeropuerto Viru Viru.

Varias ofertas de terreno para un car en Santa Cruz

Según confirmó Clíver Rocha, extesorero de la FBF y actual vicepresidente de Sport Boys, tres alcaldías del departamento de Santa Cruz se pronunciaron para que en su jurisdicción se construya el CAR. El primero fue el municipio de Warnes y que por ello se realizó el proyecto allí.

Rocha explicó que luego ofrecieron terrenos las alcaldías de La Guardia y El Torno, pero ya no se trató el tema porque el proyecto ya estaba avanzado en Warnes, con el aval de la FIFA. También se manifestó Julio Novillo, empresario de bienes raíces, que puso a disposición 10 hectáreas en la zona de Viru Viru. “Esto fue hace unos cinco meses. Desde esa ocasión hasta la actualidad se avanzó bastante, hasta quedar a un paso de la aprobación del proyecto, y ahora viene Salinas a frenarlo”, concluyó.