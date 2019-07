Cruceños mantienen posición y la FBF espera que se presenten

¿Se juega o no la segunda fecha? Los seis clubes de Santa Cruz que el jueves anunciaron que no se presentarán a sus respectivos partidos mientras no exista una reunión con la FBF para aclarar el artículo 34 del Reglamento nacional de transferencia y habilitación de jugadores, mantuvieron su posición anunciando que han solicitado la postergación completa de la segunda fecha que debía comenzar este sábado, porque quieren evitar más impugnaciones y no hay tiempo para mover la logística. Por su parte, César Salinas, presidente de la FBF, dijo que espera que los clubes se presenten para evitar más inconvenientes.

El artículo 34 establece que un futbolista solo puede jugar en un solo club durante una temporada. Sin embargo, desde la FBF y apegándose también al artículo 34 del estatuto vigente de la FBF, es atribución del comité ejecutivo hacer cumplir las disposiciones de FIFA para evitar sanciones al ente que dirigen. La FIFA envió una circular en que establece que un futbolista puede jugar en dos clubes en una misma temporada por lo que clubes como Bolívar, The Strongest y Nacional Potosí hicieron jugar a futbolistas que militaron en otros clubes en el campeonato Apertura 2019 que finalizó en mayo (con Bolívar campeón).

TE PUEDE INTERESAR:

#purapasión ����El titular de la #FBF, #Salinas, tildó de regionalista al presidente de Guabirá. “Está en el fútbol hace 18 años y no aprendió nada”, sostuvo.��mirá el video aquí ����https://t.co/aQotUAWrUR — Diez (@DiezDeportes) July 20, 2019

“Estuvimos reunidos los seis representantes y se ha decidido por tema de logística, solicitar que se suspenda la fecha completa. Además, no se pusieron de acuerdo los clubes que juegan mañana. No es suspender por suspender, es por cuestión de logística y porque además no queremos que este sea el torneo de las impugnaciones”, dijo Juan Jordán, presidente de Blooming y vocero oficial de los seis clubes. Pretenden que esta fecha se acomode en el espacio que tengan cuando exista fecha FIFA. “Ya no está el calendario tan apretado”, añadió Jordán luego de salir de la reunión que sostuvieron los directivos en el edificio de la exLiga.

La FBF decidió que la reunión con los 14 presidentes convocada en principio para el próximo viernes, se traslade para el lunes con el fin de informar y aclarar lo del artículo 34. César Salinas dijo que suspendió su viaje a Paraguay para una reunión con la Conmebol, porque es de urgencia solucionar este tema. “Vamos a reunirnos el lunes y ahí vamos a aclarar las cosas. Espero que los clubes se presenten a jugar”, dijo Salinas rodeado de micrófonos en La Paz. Para él y para la FBF la segunda fecha sigue en marcha, ya que incluso al final de la tarde se distribuyó el rol de árbitros y el horario de los partidos.

En Aiquile, donde Guabirá debe medirse ante Aurora, ya está el plantel cochabambino, además del camión para la televisión. Cuando le consultaron a Aurora si podía trasladar el partido para otra fecha, su posición fue firme ratificando que ellos se van a presentar este sábado a las 15:00 y esperan que suceda lo mismo con Guabirá. Sin embargo, el presidente azucarero Rafael Paz, ratificó que no lo harán por más consecuencias que traiga este aspecto. El reglamento establece que si un club no se presenta desciende automáticamente.