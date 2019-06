De espía, a colaborador indispensable de Bolivia

Sus raíces bolivianas hicieron que viaje seis horas por carretera, desde Lille hasta Nantes, en busca de ver de cerca a la selección del país de su padre; sin embargo, su curiosidad hizo que sea confundido y tildado como un espía francés. Al final, Pablo Huisa acabó siendo un colaborador indispensable para la comitiva nacional en territorio francés.

El jueves, en el primer día de entrenamiento en un campo de la municipalidad de Nantes, la seguridad de la Verde observó a un intruso que tomaba imágenes desde las afueras de este complejo deportivo, por eso fue detenido e interrogado. Muchos pensaron que se trataba de algún espía del combinado galo, aunque la pregunta era: ¿será que Deschamps enviaría a alguien para ver el trabajo de Bolivia? Nadie lo creía en realidad.

Tras interrogar a Huisa, se conoció la historia. “Vine desde Lille para ver a la selección porque mi padre es boliviano y yo siempre sigo, a través de las redes, la actualidad del equipo, así que ahora aproveché la oportunidad de que jugará ante Francia para poder verla en persona”, contó Huisa, que desde ese momento se convirtió en un buen amigo y colaborador para toda la delegación nacional; es más, no se afloja un short verde y una campera blanca del combinado boliviano, aunque no se la dio nadie en particular, pues la compró en uno de sus viajes a Cochabamba.

Pablo nació en Francia hace 27 años, cuando su padre, Pacico Huisa, radicaba en este país. Su sueño siempre fue jugar al fútbol pero una lesión le impidió tener una carrera, así que decidió estudiar. Hace poco fue elegido como voluntario para el Mundial de Fútbol Femenino que se desarrollará dentro del territorio francés y que es avalado por FIFA.

En pocas horas se hizo amigo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y periodistas bolivianos que lo necesitaron para que sea el traductor oficial y por eso hasta se ganó una acreditación para ver el partido entre sus dos selecciones desde un lugar especial en el estadio de la de la Beaujoire.

“Hoy quiero que gane Bolivia, ya festejé un título mundial con Francia (el año pasado en Rusia), ojalá se haga un buen partido”, apuntó este franco-boliviano que se hizo querer en poco tiempo.