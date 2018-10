Demandan por agresión al DT de la selección, César Farías

Farías no quiso referirse a las acusaciones de agresión de Fernández. “No hablo de supuestos“, dijo el entrenador

Para el técnico interino de la selección boliviana, César Farías, las polémicas y escándalos están a la orden del día. Adolfo Fernández, un hincha de Bolívar, lo denunció en la jurisdicción de Warnes por una agresión sucedida el 29 de septiembre, a la cual no quiso referirse el venezolano, afirmando que “no hablo sobre supuestos”.

El hecho se dio, según Fernández, cuando la delegación de The Strongest llegó al aeropuerto Viru Viru para un día después disputar el encuentro que acabó en derrota contra Blooming (2-1). “Todo sucedió cuando mi persona estaba en el sector donde se recogen las maletas. Allí me agredió y ante la presencia de varios integrantes del plantel. Hasta ahora no sé los motivos”, sostuvo Fernández, que también incluye en la demanda a Carlos Pino, integrante del cuerpo técnico atigrado y de la selección nacional.

En la denuncia, Fernández explica que Pino fue el que incitó a algunos integrantes del plantel atigrado para que lo insulten, cuando aún estaban en el avión que los transportó desde La Paz. En el documento dice claramente que la demanda es por el delito de lesiones leves y amenazas, a las cuales dice temer el afectado.

Pese a que la supuesta víctima dijo no saber el porqué de la bronca que tiene el entrenador contra él, se sabe que Fernández fue el que prestó los $us 100.000 para que el lateral derecho Diego Bejarano pase del Tigre a Bolívar, en enero. El monto era por la rescisión de su contrato. En esa ocasión hubo roces entre dirigentes de los dos grandes clubes paceños.

Los rumores sobre la demanda comenzaron a circular en las redes sociales ayer por la mañana. Luego, Fernández, casi al mediodía, confirmó que aún no había decidido presentarla, pero que tenía las pruebas necesarias para hacerlo. “Ya he visto el video de la agresión y estamos analizando presentar la demanda, pero algo vamos a hacer. Fue muy abusivo lo que hizo este señor”, sostuvo.

Ya con los medios de comunicación enterados de la denuncia y con César Farías llegando con la selección, pasado el mediodía a Viru Viru y tras dos amistosos disputados ante Birmania (0-3) e Irán (2-1), fue el momento preciso para hacerle la pregunta: ¿hubo agresión? Usted me habla de supuestos. ¿Tengo que responder a un supuesto? fue la respuesta inmediata del entrenador. Otra vez los periodistas insistieron: ¿esta denuncia sería falsa? El DT se mantuvo firme en su respuesta: “No hablo de supuestos”.

Con la demanda aceptada, la Fiscalía deberá convocar a declarar en los próximos días a Farías para que responda a las acusaciones.

Reacciones en la FBF

Al ser consultado sobre el hecho, Freddy Téllez, secretario ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), afirmó que no se referirá al tema hasta que no haya algo oficial. “Vamos a ver si es oficial y recién la federación se manifestará”, sostuvo el dirigente.

La reacción del segundo vicepresidente de la FBF, Marco Rodríguez, fue un poco más allá. Afirmó que no le ha llegado nada a sus manos, pero que si se comprueba la agresión, César Farías debería correr con la misma suerte del anterior entrenador de la Verde, Mauricio Soria, que tuvo que dejar el cargo luego de que se hicieran virales unas imágenes en las que se lo observa agrediendo a su trabajador. “Tenemos que medir con la misma vara a ambos”, manifestó el representante del fútbol aficionado.

EL VENEZOLANO TIENE CONFIANZA EN LOGRAR EL CUPO PARA CATAR 2022

Aunque aún no es el técnico oficial de la selección boliviana, César Farías, afirmó que “ojalá que el final de la pulseada sea clasificarse para el Mundial”, en este caso la Copa de Catar 2022. “Una Copa del Mundo le cambia la vida a cualquiera y creo que estos jugadores pueden hacerlo“, sostuvo.

También el entrenador agregó que no tiene ningún problema en recibir críticas de la gente, pero eso no quiere decir que tengan la verdad. “La verdad se va a saber con los resultados de las eliminatorias (comenzarán en 2019 y concluirán en 2021)”, manifestó.

El venezolano fue claro al afirmar que se tiene que trabajar para lograr los objetivos. Sobre cuándo firmará su contrato con la Verde, Farías sostuvo que esa pregunta se la tienen que hacer a César Salinas, presidente de la FBF. “Con el Tigre acabamos en diciembre y de ahí veremos“, dijo.