Diego Bejarano: “Si ingresa 4 millones a la selección es por nosotros”

Los ánimos en la interna de la selección boliviana se calentaron en las últimas horas por un supuesto pedido de los futbolistas. Según se conoció, solicitarán recibir 40.000 dólares por presentarse a los partidos de la Copa América; sin embargo, el comité ejecutivo ya estableció un monto de 20.000. “El jugador es el protagonista”, disparó el lateral derecho Diego Bejarano.

El jugador de Bolívar remarcó que si a la Federación Boliviana de Fútbol le ingresa dinero es gracias a las actuaciones de los futbolistas. “Si ingresa 4 millones (de dólares) a la selección es por nosotros, obviamente la federación hace su parte, pero es la realidad de las cosas”, remarcó el experimentado futbolista.

Además, resaltó que los 20.000 dólares por asistir al torneo de selecciones más antiguo del mundo no fue consensuado con el grupo.

Bejarano agregó que la reunión que han solicitado con el presidente de la FBF, César Salinas, es para hablar de diferentes necesidades de la selección y no solo sobre el premio por presentarse al torneo de selecciones. “Queremos que se reúnan (los capitanes) porque no solo falta (acordar) el tema económico, sino muchas cosas por mejorar. No pedimos ni 10 mil dólares ni 20 mil ni 40 mil, tenemos que llegar a un acuerdo para que todos estemos tranquilos y felices”, dijo.

Lo establecido

Después de la reunión del comité ejecutivo de la FBF, que se realizó en abril, la dirigencia aseguró que entregará a cada jugador 20.000 dólares solo por disputar el torneo. La cifra puede aumentar a 50.000 dólares si logran avanzar a los cuartos de finales. Si llegan a instancias finales, el monto puede incrementarse mucho más.

"Vuelvan a creer en nosotros", es la frase más fuerte del video del mensaje de los jugadores de la selección boliviana previo al partido contra Francia y antes del inicio de la Copa América 2019.

Villegas, que trabaja con 29 jugadores, dará a conocer la lista final de 23 el miércoles cuando la delegación esté viajando a Francia para enfrentarse a la campeona del mundo, previo al torneo de selecciones. Marcelo Martins se sumará al grupo en Nantes, mientras que Jorge Araúz dejó la concentración para disputar la segunda fase de la Copa Sudamericana con Royal Pari.