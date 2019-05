Eduardo Villegas: “Si queremos salir del fondo de la fosa, es a través de parámetros altos”

Los desafíos de Eduardo Villegas al mando de la selección nacional, están planteados. Francia el 2 de junio y desde el 14 de ese mismo mes, la Copa América en Brasil donde debutamos ante el anfitrión en San Pablo. Bajo su mando la Verde ha jugado tres amistosos, pero dice que, en cancha, su equipo quiere ganar todo, incluido a Francia y Brasil (dos ‘gigantes’) que se les vienen dentro de poco. Su plan, su criterio sobre la convocatoria, el Preolímpico y las eliminatorias, en un mano a mano con el entrenador que sueña en grande con Bolivia.

¿Qué selección vamos a ver ante Francia y en la Copa América, serán distintas o se buscará mantener una línea?

Arrancamos este proceso ante Nicaragua y después jugamos ante Corea del Sur y Japón y de esos partidos vamos a sacar la base del plantel que se enfrentará a Francia. Hoy en día es muy difícil, a no ser que sean partidos de entrenamientos, jugar con dos equipos. Creo que la base que responda a un alto nivel en el partido contra Francia (en Nantes) va a ser la que arranque la Copa América ante el mismo Brasil (en San Pablo).

¿Qué le han dicho los tres primeros partidos en los que estuvo al frente?

Han sido muy encima por el poco tiempo de labor en el campo, aunque sí hemos trabajado de manera externa, hablando, sugiriendo cosas, procurando darle la idea futbolística, lo teórico. Esa es la realidad; teóricamente hemos dado mucho en mensajes y en acciones de juego con videos. Ha sido importante porque hubo un entendimiento de lo que se pretende y nos ha dejado relativamente satisfecho. Hay mucho por hacer todavía, pero creo que vamos muy bien encaminados.

El duelo ante Francia, ¿se lo imagina igual que ante Cora del Sur y Japón?

Debería ser un tanto distinto en función a que vamos a estar -digo yo-, relativamente completos. En estos partidos anteriores no estuvimos todos, hoy en cambio sí, porque estaremos más cerca de la Copa América. Vamos a jugar a contra Francia, la última campeona del mundo y hay aspectos motivantes mucho más alto. Esperemos poder replicarlo y aplicarlos de muy buena manera porque normalmente ¡no jugamos un partido contra el último campeón del mundo!

¿Es la ‘exigencia’ que necesitamos antes de encarar un torneo como el de Brasil 2019?

Digo que es altamente favorable. Se han recibido una serie de opiniones respecto a los rivales con los que hemos jugado y entre críticas he rescatado lo más positivo, el apoyo a este tipo de encuentros porque son rivales de alto nivel, mundialistas a excepción de Nicaragua. El que se viene es el último campeón del mundo y por supuesto que, si queremos una mejoría, si queremos salir del fondo de la fosa, es a través de parámetros altos. Si tenemos a parámetros bajos o medianos, probablemente vamos a demorar mucho más. Entonces, este aspecto de jugar ante selecciones de alto nivel, nos tiene que hacer bien a todos.

¿Pasa el beneficio porque le permite al futbolista madurar un poco más?

¡Por supuesto! Si nosotros fuéramos a jugar alguna competencia solo con nuestro torneo doméstico, sería muy poco. El hecho de jugar con selecciones de alto nivel va a provocar lo que queremos, que haya un crecimiento, que esos jugadores que vayan a debutar o a tener continuidad en la alineación titular de la selección, pues tengan ese roce internacional que es lo que al final pretendemos.

¿Qué ha priorizado en la nómina de 31 jugadores que lanzó esta semana?

Hay muchos factores, digamos que un componente importante de juventud y también de jugadores nuevos, que no tienen 20 años sino 24 o 25 pero que no pudieron estar en un alto nivel porque no fueron convocados o porque no habían mejorado su rendimiento, su producción en sus propios equipos. Estamos priorizando un poco la fuerza, la potencia, la velocidad, un aspecto muy importante hoy en día en el fútbol, además de la rapidez mental para tener un juego más ágil, más acelerado.

Llevar demasiados ‘nuevos’, ¿siente que lo expone a la crítica?

Ocurre que estamos iniciando un proceso y se tiene que hacer con gente nueva, renovando. Lamento mucho tener que dejar jugadores experimentados, de buen nivel ahora mismo, pero lo que necesitamos es preparar gente para lo que viene más adelante y lo que se viene más adelante es fuerte, es importante, es pensar en una eliminatoria extensa, larga en tiempo y en partidos, que se va a necesitar obviamente de una energía de juventud con mayor cantidad de experiencia.

¿Cómo ha asimilado las críticas de por qué no están Saucedo, Arce u otro jugador que terminó en buen nivel el Apertura?

Tengo un respeto total por todas las opiniones, respeto de verdad, eso lo he aprendido en el fútbol porque no estoy hace poco, sino hace más de 30 años y el fútbol nos ha enseñado que debemos escuchar a la gente y tomar decisiones. Nosotros, como característica, no nos hemos cerrado a una sola visión, a una sola opinión, hemos tenido siempre la amplitud que demanda este trabajo, esta profesión y gracias a esa amplitud hemos tenido algunos éxitos. En su momento tomamos la opinión de alguna gente, de alguna dirigencia, de un amigo e incluso de alguna persona con copas, que como sabemos, ellos siempre dicen la verdad (sonríe).

Cuando usted habla de amplitud, quiere decir que Villegas jamás ha pretendido cerrar puertas a ningún jugador…

Para nada y tenemos un ejemplo reciente del mismo Carlos Saucedo (cuando dirigía San José) que no estuvo presente en los primeros días de trabajo en la pretemporada, pero tuvimos la amplitud por un pedido, por las sugerencias, por una visión de fútbol, que lo tengamos en cuenta y bueno, fue parte de ese plantel (que se coronó campeón) e ingresó al campo por su capacidad. En otros aspectos hemos tenido algunas dificultades con los entrenadores de Oriente (Mauricio Soria) y Bolívar (César Vigevani), pero hemos podido conversar y felizmente logramos consensuar criterios, ideas, rescatando de ese diálogo el apoyo hacia la selección.

Después de la Copa América viene el Preolímpico y las eliminatorias, ¿cómo está la ruta?

La selección no está cerrada con este grupo de 31 jugadores que en los próximos días quedarán en 23. Vamos a tener mucha más competencia el siguiente semestre, con partidos de fecha FIFA que son tres en el que quisiéramos jugar seis partidos como mínimo y ojalá que se pueda dar. Después hay un torneo Preolímpico sub 23 en enero y en ese rango de edad hay muchísimos jugadores bolivianos que están saliendo a flote mostrando sus cualidades. Imagínense, ese torneo va a dar jugadores jóvenes con mayor experiencia, con mayor cantidad de partidos que elevarán el nivel de nuestra selección.

En lo futbolístico, ¿cómo llegamos a la Copa América?

Probablemente no en el mejor nivel, porque bueno, no hemos tenido el tiempo suficiente. No es excusa ni nada, porque vamos a procurar en este periodo, hacer lo mejor para nuestra selección. Digo que no en el mejor nivel, pero sí con muchas probabilidades de una mejoría permanente porque en la planificación que tenemos está el inculcar bastante el buen fútbol en nuestros equipos como lo hemos manejado siempre.

¿Y en lo mental?

Ese es un aspecto muy venido a menos en nuestros equipos y en nuestras selecciones; creemos que podemos mejorar aquel aspecto. Nosotros vamos conociendo bastante y bien a los jugadores porque la mayor parte de ellos ya los hemos tenido. Además, Óscar (Villegas) que es el segundo entrenador los ha tenido en varias épocas en las selecciones menores y en el club Bolívar. Y con ese orden vamos a tener un conocimiento de cerca de su rendimiento sicológico, apuntalarlo y probablemente, mejorarlo.

¿Cómo estamos en cada línea, en defensa, mediocampo y ataque?

Tenemos lo que tenemos ahora. Recién veía la lista de Brasil y obviamente la gente pide también a otros jugadores. Hace poco y en otros medios, me preguntaron sobre los que han tenido un buen rendimiento en el último periodo y bueno, yo también como aficionado y desde afuera, me pregunté por qué no convocaron a Lucas Moura (hizo los tres goles en la clasificación del Tottenham a la final de la Champions). Nosotros ya pensábamos que Lucas iba a ser un inconveniente dentro de la cancha en el choque ante Brasil, pero ‘felizmente’ para nosotros, no va a estar. Seguramente su técnico ve mejores condiciones a otros jugadores.

¿Siente que el plantel ya tiene asentada la idea que usted pretende?

Sí, por supuesto, de repente alguien dirá, pero cómo, qué hicieron. Nosotros hemos pedido una disciplina táctica, un orden táctico para que el jugador sea ordenado dentro de la cancha. Si hubo momentos en que nos desequilibramos, fue por la rapidez de los rivales, pero hemos cuidado tener siempre un orden táctico. Esa es la base para desarrollarse. En alguna medida los jugadores han comprendido que eso no se logra en uno, dos o tres partidos, aunque sí estamos teniendo una buena respuesta en ese aspecto.

¿De Francia directo a Brasil?

Desde mi punto de vista es lo mejor. Nosotros necesitamos una adaptabilidad al medio ambiente, al clima, a la altitud. No es el mismo calor que el de Santa Cruz, más allá de que el termómetro nos marque 20° Centígrados. El calor de allá es un poco más húmedo, por momentos hasta no hay tanta brisa como en Santa Cruz. Entonces el balón va de una manera distinta. Además, hay otros factores, por ejemplo, que nos tenemos que adaptar al agua, a las comidas. Hay que cuidar para que los jugadores no tengan inconvenientes, ninguna molestia que haga que su rendimiento baje. Por el tiempo que vamos a estar en Brasil y por los partidos que vamos a desarrollar, seguro que vamos a tener una mejor adaptación y un mejor rendimiento.

¿Cuál es su evaluación del grupo, que además de Brasil completan Perú y Venezuela?

Duro, fuerte, Brasil es múltiple campeón, Perú estuvo abajo hasta hace cuatro años, pero hoy es mundialista también y tiene una cantidad enorme de jugadores en Europa o fuera de su país que ya es un plus adicional, importante. Vamos a decir que las ligas de Perú, Bolivia, Venezuela e incluso de Ecuador, están muy parejas y no me refiero al tema económico sino futbolístico. La diferencia la hacen los jugadores que juegan fuera de su país.

¿Hacia dónde apunta Villegas?

Si vamos a jugar, con cualquier equipo, le queremos ganar. Al mismo Francia, le queremos ganar, no lo vamos a decir en voz alta, pero cuando entremos a la cancha, queremos derrotarlos. Estamos yendo a participar de una Copa América y por supuesto que nos gustaría ganar, avanzar de fase, pero todo este periodo, este proceso de partido, de recambio de jugadores, está apuntado a lo que serán las eliminatorias. Nos gustaría tener una alta chance de clasificación en las eliminatorias.

¿Qué le dice al hincha?

Agradecerle su apoyo, sus sugerencias, con críticas y observaciones, con lo que venga. Nosotros aceptamos lo que el país nos diga sincera y honestamente. ¡Gracias! Sigan soñando con nosotros para una clasificación al Mundial.