El líder del fútbol boliviano no interesa a la televisión

De manera sorpresiva el partido entre Royal Pari y Sport Boys no fue transmitido por la empresa que tiene los derechos de televisación de la División Profesional de Bolivia. Royal es líder pero por ser un equipo nuevo en el profesionalismo no genera el rating de otros clubes, motivo principal por el que no es atractivo para la TV.

El duelo de esta tarde pudo estar en los ojos del país por tratarse del puntero. Interesaba a los hinchas de los clubes del eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de Oruro y Potosí. Los equipos de estas ciudades esperaban un tropiezo de Royal para destronarlo del primer lugar; sin embargo, el conjunto cruceño ganó (4-1) en un atractivo choque ante el Toro warneño.

“Hay partidos que no les interesan a las empresas de cable”, explicó José Quiroga, gerente general de Sport Tv Rights, en septiembre pasado, sobre la determinación de no transmitir algunos partidos desde la octava fecha del torneo Clausura, debido a la poca audiencia.

Otro motivo es que el rival del puntero tampoco cuenta con los quilates de clubes tradicionales. Sport Boys es un equipo con poca hinchada fuera de Santa Cruz y que está en la novena posición del Clausura.