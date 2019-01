Escucha el estremecedor audio de Emiliano Sala desde el avión

Un estremecedor audio del futbolista, Emiliano Sala, comenzó a circular en las redes sociales y en portales digitales en las últimas horas. Se lo escucha con voz cansada y contando a sus amigos que está rumbo a Cardiff (Gales). Se menciona que el registró llegó vía WhatsApp y se viralizó en cuestión de minutos. El avión que salió de Nantes (Francia) nunca llegó a su destino. Hay conmoción mundial por la desaparición del futbolista.

"Como andan loquitos locos. Hermanos estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina más, y no termina más.... Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff que mañana en la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?", dice el jugador argentino.

Sin embargo, en los últimos instantes del audio que dura 55 segundos lanza un par de frases, que ahora conmueven al mundo. "Si en una hora y media no tienen novedades mía, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... papá que miedo que tengo", cerró.

Sala viajaba para incorporase al Cardiff City, que había convertido al goleador argentino en el fichaje más caro de la historia del equipo galés, que participa en la Premier League. El club pagó al Nantes 17 millones de euros por el jugador, de 28 años.