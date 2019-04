Este es el camino de los candidatos al título

Marcos Riquelme, de Bolívar; Vladimir Castellón, de Nacional; Rafinha, de Blooming y Rolando Blackburn; de The Strongest son las cartas de gol en sus respectivos equipos. Foto. DIEZ

Seis fechas o finales para algunos es lo que se viene de ahora en adelante hasta el 22 de mayo, cierre del torneo Apertura 2019. Bolívar, Nacional Potosí, Blooming y The Strongest, en ese orden, son los que tienen mayores posibilidades de asegurarse el título y el cupo para la Copa Libertadores de 2020.

Del líder Bolívar (42) al cuarto puesto, que es ocupado por su archirrival The Strongest (39) son solo tres los puntos que los separan. En el medio de los dos, están apretados Nacional (segundo con 41) y Blooming (tercero con 40). Con este panorama ninguno puede darse el ‘lujo’ de dar un paso en falso porque se cae.

La academia de Tembladerani tiene tres partidos de local, incluido el clásico ante el Tigre, en esta oportunidad rival directo por la corona del Apertura. Otro complicado encuentro será ante Oriente Petrolero, al que visitará el 16 de mayo en la capital cruceña.

El camino que deberá recorrer Nacional tampoco es fácil. Juagará tres partidos de local entre ellos el duelo ante su clásico Real Potosí el 1 de mayo. También recibirá a The Strongest y a Wilstermann.

La academia cruceña que viene en levantada apostó por un plan de altura. Concentra en Cochabamba desde donde sale para jugar de local en Santa Cruz y en otras ciudades. En los papeles el rival de mayor cuidado es Oriente al que enfrentará el 12 de mayo en el Tahuichi. Si gana el clásico cruceño se dará un gran impulso en lo anímico y en la tabla de posiciones para seguir soñando con el título en las siguientes tres fechas que le restarían.

Finalmente, el Tigre, que siempre es un rival de cuidado se enfrentará a sus tres rivales directos. Bolívar, Nacional Potosí y Blooming y cerrará ante Always Ready en la ciudad de El Alto en la última fecha. The Strongest, quizás, es el que la tiene más complicada, sin embargo, es en estas situaciones cuando sus equipos sacan la garra atigrada para hacerse respetar.

Por lo visto, las que se vienen son jornadas que serán al rojo vivo y de muchos nervios, ya que se juega mucho en cada fecha. En este torneo no hay descenso, pero los puntos son acumulados para la tabla general (sumatoria del Apertura y Clausura), por lo que los equipos que no pelean por el título también jugarán a ‘muerte’ para no verse comprometido con el directo o indirecto en el segundo torneo del año.

DIEZ te deja el recorrido de los cuatro candidatos al título.

Bolívar

1 de mayo: Bolívar – Aurora

4 de mayo: Royal Pari – Bolívar

10 de mayo: Bolívar – Real Potosí

16 de mayo: Oriente - Bolívar

19 de mayo: Bolívar – The Strongest

22 de mayo: Sport Boys – Bolívar

Nacional Potosí

1 de mayo: Nacional Potosí – Real Potosí

5 de mayo: Oriente Petrolero – Nacional Potosí

12 de mayo: Nacional Potosí – The Strongest

16 de mayo: Sport Boys – Nacional Potosí

19 de mayo: Nacional Potosí – Wilstermann

22 de mayo: Destroyers – Nacional Potosí

Blooming

1 de mayo: Blooming – Royal Pari

5 de mayo: Real Potosí – Blooming

12 de mayo: Blooming – Oriente

15 de mayo: The Strongest – Blooming

19 de mayo: Blooming – Sport Boys

22 de mayo: Wilstermann – Blooming

The Strongest

1 de mayo: Destroyers – The Strongest

5 de mayo: The Strongest – San José

12 de mayo: Nacional Potosí – The Strongest

15 de mayo: The Strongest – Blooming

19 de mayo: Bolívar – The Strongest

22 de mayo: The Strongest – Always Ready