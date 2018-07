FBF y Pomacusi ponen ‘paños fríos’ y bajan la tensión

César Salinas indicó que sí hubo una reunión, pero que fue con José Pomacusi (derecha) no con la periodista Jimena Antelo

Las aguas parecen calmarse en la tensa relación que se hizo pública el domingo entre la Federación Boliviana de Fútbol, que preside César Salinas, y los periodistas José Pomacusi y Jimena Antelo, del programa No Mentirás, después de la denuncia de “matonaje” que hizo la presentadora de televisión hacia el titular federativo; ambas partes decidieron no seguir acciones legales en contra del otro, poniendo paños fríos al cruce previo.



Gustavo Camacho, abogado del ente federativo, comentó a DIEZ que el presidente Salinas le pidió que dejara de lado el tema con Antelo, ya que el mandamás de la FBF considera que hubo una malinterpretación en la reunión que se sostuvo con José Pomacusi, que, a su criterio, ya fue aclarada.

Todo se inició cuando Jimena Antelo comentó en el programa radial Un Café con el Bigotón, de Xabier Azkargorta, que recibió “amenazas” por parte de dos abogados enviados por la Federación.



Inmediatamente el ente federativo aclaró -a través de un comunicado- que no se hizo ninguna amenaza en contra de Antelo, sino un pedido de explicación a José Pomacusi, director de No Mentirás, por las críticas que se hacían en este programa al titular federativo y al técnico César Farías.

Ante lo sucedido, el comunicador Pomacusi fue consultado sobre el tema y este también descartó iniciar algún proceso en contra la FBF, César Salinas o César Farías. “Nosotros no queremos ir a juicio, eso no se nos pasa por la mente", dijo a DIEZ enfatizando en que lo que se pretendió hacer con la denuncia pública, es sentar un precedente para evitar que surjan voces que intenten decir "en que se le puede decir a uno: cuidado que te podemos hacer esto o lo otro”.



Además, el periodista dio a conocer que el entrenador venezolano César Farías se comunicó con Jimena Antelo para aclararle que él no envió a ningún abogado para dialogar sobre las críticas periodísticas hacia su persona por la doble función que sostuvo hace un mes, dirigiendo al Tigre y a la selección boliviana.