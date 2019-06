Fabol se opone a la inclusión de seis extranjeros en cancha

Ante la inminente aprobación en el congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) de la inclusión de seis extranjeros en cancha para el torneo Clausura en lugar de cuatro, Futbolista Agremiados de Bolivia (Fabol) hizo conocer su oposición a la modificación. Es más, el secretario general del organismo, David Paniagua, pidió a la federación que tomen en cuenta en sus decisiones a los jugadores que son los que dan el espectáculo.

No descartó tomar medidas si no se los escucha. En los próximos días, Fabol visitará a los diferentes planteles de la División Profesional para hacerles conocer su posición sobre este tema y otros que están pendientes, como el no cumplimiento del reglamento de licencia de clubes.

Tampoco se ha cumplido con el seguro médico para el futbolista y para sus familias, que fue un acuerdo que debía ponerse en marcha desde abril.

A estas exigencias se suman, entre otras, el cumplimiento de los fallos del TRD y pagos de deudas a los futbolistas.

También Paniagua rechazó las declaraciones del titular de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas: “En lugar de defender al futbolista, dice que a los futbolistas solo les interesa la billetera y que no les importa la camiseta”. Agregó que “nosotros sostenemos que el dinero se genera en base al futbolista, que tiene todo el derecho de reclamar el dinero que genera”.