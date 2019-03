Fernández sobre su gol: “Me emociono cada vez que lo veo”

Tratando de no ‘marearse’ con los aplausos y las felicitaciones, el lateral izquierdo de Blooming Roberto Carlos Fernández Toro vive el día después de marcar un gol a lo ‘Messi’ con tranquilidad y tratando de enfocarse en el siguiente partido ante Sport Boys que se disputará el jueves. “Me emociono cada vez que lo veo (el gol)”, confesó a DIEZ.bo este lunes.

Fernández reconoce que anotar con ese estilo su primer gol con la academia fue importante y lo revive a cada momento para convencerse de que fue él quien logró la conquista. “Es una alegría para mí, para mi familia y para toda la hinchada”, expresó el futbolista de 19 años que surgió de las inferiores del club cruceño.

Cuando corría el minuto 52 de la victoria ante The Strongest (2-0), Fernández amagó a sus rivales por su sector y entró al área como en su casa superando hasta a cinco futbolistas (Machado, Reinoso, Wayar, Ortiz y Marteli) para rematar abajo del arco de Daniel Vaca. “Siempre me gusta encarar, los espacios se me fueron abriendo y yo seguía con el balón hasta que quedé frente al arquero para definir”, recordó Fernández.

Fernández, tras conseguir el 2-0, se acercó a la malla para festejar con la hinchada y con algunos familiares que fueron a verlo, ahora quiere dejar ese episodio en el recuerdo y apuntar al siguiente encuentro. “La verdad que para mí ya pasó, fue muy lindo marcar mi primer gol, pero ahora tenemos que enfocarnos más en el partido que tenemos este jueves y quiero seguir aportando este equipo”, resaltó el joven futbolista.

¿Quién es Fernández?

Roberto nació el 12 de julio de 1999 en Camiri y hace tres años decidió realizar el curso de verano en Blooming y fue seleccionado para las divisiones menores. Al dejar su lugar de origen, hizo un pacto con su padre, Juan Carlos, de encontrar equipo en un año o de lo contrario tenía que regresar a estudiar. Ahora vive en la capital cruceña con su hermana y su cuñado.

El jugador de la academia estuvo en la escuela de Fútbol Club Camiri y en el equipo Ismael Montes. Después de un tiempo, cuando ya estaba en Blooming, la dirigencia decidió prestarlo a Quebracho de Tarija y retornó en 2018 para ganarse un lugar en el plantel profesional. “Jeaustin Campos (exDT de la academia) me vio jugar y me subió al primer equipo, pero el profesor Sánchez me dio la oportunidad”, dijo Fernández en una pasada entrevista.