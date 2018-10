Fiscal desestimó la demanda contra César Farías

El fiscal de materia José Luis Flores, en cuyo despacho cayó la demanda por agresión de Adolfo Fernández en contra del seleccionador nacional César Farías, la desestimó al no encontrar pruebas contundentes de un hecho que supuestamente sucedió el 29 de septiembre en Viru Viru, cuando The Strongest -el equipo que dirige Farías- vino a jugar a Santa Cruz ante Blooming.

La autoridad no encontró pruebas contundentes porque además, Fernández presentó una receta médica hecha en Córdoba, Argentina, firmada por el doctor Joaquín Guerrero, en el que no se establecen días de impedimento. En Santa Cruz a su retorno de Irán donde jugó la selección, Farías no quiso referirse al tema argumentando que no existían pruebas.

Según el abogado Christopher Balcázar, que asumió la defensa del seleccionador y de su colaborador Carlos Pino -denunciado también por Fernández-, dijo que no existen pruebas del hecho y que hay que analizar también el contexto porque Fernández es un reconocido hincha de Bolívar y que estaría buscando dañar al técnico que comanda el proceso hacia Catar 2022.

De acuerdo a la información que maneja DIEZ, Fernández todavía no fue comunicado de manera oficial de que su demanda fue desestimada ya que no se ha apersonado hasta la fiscalía de Warnes donde él sentó la denuncia. Al ser una acción penal pública o instancia de partes, es necesario que él se presente en el lugar para que ahí le entreguen la comunicación.

En realidad, la demanda ingresó el 9 de octubre y al día siguiente fue desestimada por José Luis Flores. Lo que está por verse es que si los demandantes consiguen las pruebas ya que se habla de un video de las cámaras de seguridad del aeropuerto.