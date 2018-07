Franco Coria demandó a Blooming ante la FIFA

Las demandan en contra de Blooming siguen llegando, ahora fue el turno del defensor argentino Franco Coria, que presentó un recurso ante la FIFA para exigir el pago de tres meses de sueldo y de los seis que aún le quedan de contrato (diciembre). Según el jugador, la dirigencia celeste le comunicó dos días antes de que inicie la pretemporada que no iba a ser tomado en cuenta para el torneo Clausura.

Coria contó al programa Solo Fútbol, de Radio La Tremenda, que la directiva de la academia no le avisó con la debida anticipación que tenían la intención de terminar su vinculación y ahora se ve perjudicado. "Dos días antes de que comience la pretemporada me entero que el profe (Erwin) Platini no me iba a tomar en cuenta”, expresó Coria al espacio radial.

Te puede interesar:

El zaguero también contó que no le enviaron los pasajes para que llegue a Santa Cruz, pues su relación contractual seguía vigente. “Los dirigentes no me mandaban los pasajes para que llegue a la pretemporada y, faltando dos días me llaman para decirme que no me tomarán en cuenta", remarcó el jugador argentino, que llegó al equipo celeste en julio de 2017.

“Pedí que me paguen 27.000 dólares para rescindir el contrato, pero no me pudieron dar ese monto, así que recurrí a FIFA para que me paguen. Tengo la predisposición de negociar con el club, pero nadie se comunicó conmigo y no llegué a ningún acuerdo”, concluyó el defensor.

El club no recibió nada

El gerente administrativo de la academia, Fernando Cuéllar, aseguró a DIEZ.bo que el club no ha sido notificado por la demanda de Coria. “No ha llegado absolutamente nada al club”, informó Cuéllar. Además, dijo que la tarde este martes el abogado del club estuvo en contacto con Coria en busca de llegar a un acuerdo para que ninguna de las partes se vea perjudicada.

“Estamos tratando de arreglar ese tema, pero no hemos sido notificados formalmente. Lo que puedo decir es que el jugador se ha comunicado hoy en la tarde con el abogado. El club quiere solucionar el tema y ya hubo una propuesta, esperemos arreglarlo de la mejor manera”, remarcó Cuéllar.

Antecedentes

La academia perdió seis puntos el pasado torneo por incumplir con los pagos a los exjugadores Marcos Acosta (paraguayo) y a Ignacio Ithurralde (uruguayo), que también recurrieron al máximo ente del fútbol mundial para hacer cumplir sus contratos.