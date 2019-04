Fuego cruzado por la fecha doble en Santa Cruz

La doble fecha disputada el miércoles en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz dejó más que dos resultados deportivos, en la previa, durante y después del partido los dirigentes jugaron uno aparte y no precisamente entre los rivales de turno sino entre Oriente Petrolero y Destroyers. El presidente refinero, Yimy Montaño, dijo que el vicepresidente de la División Profesional Robert Blanco, le hace daño el fútbol y este le respondió que debería dejar su cargo.

Montaño se mostró molesto porque su equipo jugó a primera hora (18:15) y no de fondo como estaba establecido en el fixture, claro que el encuentro tendría que haberse disputado en el Samuel Vaca Jiménez. “Nosotros teníamos que jugar miércoles, nos mueven a jueves, después nos sacan ventaja económica con el tema de las recaudaciones. Llegamos a un acuerdo y luego imponen un capricho”, disparó el titular refinero.

El dirigente refinero añadió que sufrieron de un “manoseo y exceso de autoridad” para sacar ventaja. “Los de la comisión técnica son más brutos (…)”, dijo Montaño a los medios cruceños. Además, indicó que cree que la presencia de Blanco en el comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol no es buena para el progreso del balompié nacional.

“Tiene que irse”

Blanco también habló y calificó absurdas las declaraciones de Montaño, pues indicó que el directivo verdolaga no tiene palabra. “Nosotros teníamos que haber jugado en el Tahuichi, ellos tenían que hacerlo en Warnes. Destroyers no es pordiosero, no estamos para recibir migajas”, remarcó el dirigente nacional, que hasta hace poco dirigía al club cuchuqui.

El trato entre Oriente y Destroyers, según Blanco, era que la institución de San Antonio tenía que hacerse cargo de la organización y entregarles $us 4.000 de recaudación “porque así lo hemos hecho con Blooming”. Para cerrar, Blanco disparó: “El que no le hace bien a Oriente es él y tiene que irse”.

¿Qué pasó?

Según la programación, Oriente – Real Potosí tendría que haberse disputado el miércoles (20:30) en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes, mientras que Destroyers – Bolívar el jueves (20:30) en el Tahuichi. Primero se intercambió los días de los cotejos, después se determinó que se jueguen en la misma jornada y escenario. El comunicado oficial se hizo público un día antes, los refineros lo publicitaron para la segunda hora, pero al final fueron los primeros en actuar.