Gilbert Álvarez: “Tengo claro que me están contratando para hacer goles y para eso voy a Arabia”

La transferencia de Gilbert Álvarez al club Al-Hazm de Arabia Saudita se hizo en menos de tres días, por eso el delantero no tuvo mucho tiempo para pensar, aunque tenía claro que su único objetivo era jugar en el exterior para asegurar el futuro de su familia y también para luego saltar a una liga más importante.

Fue así que el sábado, el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, le informó que habían cerrado la negociación para que el delantero pase a las filas del club árabe por dos años, con opción a renovar por uno más.

¿Cómo se dio la negociación?

Fue muy rápido. El jueves me dijeron que había un club árabe interesado en mis servicios y el sábado se cerró todo. Estoy muy feliz porque fue todo lo que busqué y soñé. Luché, trabajé y sufrí también porque no todo ha sido bueno, ya que estuve seis meses sin cobrar en Potosí (cuando jugaba en el club lila).

DIEZ ANUNCIÓ ASÍ SU SALIDA: Gilbert Álvarez jugará en el fútbol de Arabia Saudita

¿El contrato es lo que aspirabas?

La negociación ha sido beneficiosa para ambas partes, porque se había acordado que si llegaba algo importante para el club y mi persona, lo cerraríamos. Gracias a Dios se pudo concretar. Ahora voy a la revisión médica y después a la pretemporada, que es en Australia.

¿Primó mucho el tema económico?

No solo eso, fue ese aspecto y también el deportivo. Todos sabemos que saliendo a esos mercados se puede asegurar económicamente a la familia, al igual que a la institución, porque Wilstermann va a recibir un buen dinero.

TAMBIÉN PUEDES LEER: 'Tico' Lozada: "Nadie quiere ser verdugo de Blooming vendiendo su patrimonio"

¿En qué condiciones estás yendo?

Es una cesión definitiva. En principio el acuerdo era por tres años, pero al final se quedó en dos, aunque hay una opción para aumentar una temporada más. Eso me deja muy tranquilo.

¿Qué sabés del fútbol de Arabia?

Me dijeron que los equipos son muy competitivos, aunque la gente no es muy futbolera. Lo importante es hacer las cosas bien para poder saltar a otra liga más importante.

¿Creés que es el mejor momento de tu carrera?

Creo que sí. Sentía que había dado todo acá, en Bolivia (goleador y campeón con Wilster), ahora me toca jugar fuera y voy convencido de hacer bien las cosas, de tener un buen rendimiento para mostrarme en el exterior.

TE PUEDE INTERESAR: César Salinas: “Si un club no tiene plata en medio torneo, tendrá que irse”

¿Qué objetivo te pondrás en Arabia?

Soy consciente de que empiezo desde cero, porque voy a otro mundo. Es muy diferente, me comentaron algunos compañeros que jugaron por allá. Al principio debo ganarme un puesto, con mucho trabajo y esfuerzo, y a tratar de hacer goles porque para eso me están contratando. Estoy pensando en grande porque son metas que uno se pone, me siento preparado para este desafío.

¿Apuntás a la selección?

Por eso también tomé la decisión de jugar fuera del país. Se viene la Copa América del próximo año (en Brasil) y cuando uno está en el exterior hay más posibilidades de ser convocado, ya que somos pocos los que estaremos afuera.