Hay un plan B en caso de que Villegas no firme

Villegas y Mosquera exDT de San José (campeón Clausura 2018) y de Royal Pari (segundo con The Strongest del Clausura 2018), respectivamente. Foto: APG / Jorge Gutiérrez

La novela Eduardo Villegas – Federación Boliviana de Fútbol puede llegar pronto a su fin. La institución que rige el fútbol boliviano esperará unos días para que el cochabambino tome una decisión, caso contrario recurrirá a su plan B. Hasta el momento, tiene cuatro carpetas de entrenadores que pueden asumir el mando de la Verde, uno de ellos es el peruano Roberto Mosquera.

Desde la FBF, confirmaron que tienen en los planes a otros profesionales, si es que al final Villegas no firma el contrato, después de 18 días de ser designado. “Hay cuatro nombres en carpeta, no puedo dar más detalles”, dijo la fuente, que prefirió no ser identificada. Además, respondió con un “sí” cuando se le consultó si uno de ellos dirige a un equipo cruceño. Todo apunta a que el DT de Royal Pari está en los planes.

El apellido de Mosquera ya se escuchaba desde hace mucho, es más, seguidores del fútbol lo pedían por lo que ha mostrado en Wilstermann (lo llevó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores) y alcanzó el segundo lugar del torneo Clausura 2018 con el equipo inmobiliario.

¿Cuál es el problema?

Hace un día, el director ejecutivo de la FBF, Freddy Téllez, le dijo a DIEZ.bo que no entiende por qué Villegas ahora pide un presupuesto mayor ($us 650.000) al que se le ofreció ($us 500.000). "Yo le dije (por Villegas), antes de que sea campeón incluso. Él sabía el presupuesto que manejamos. En su momento, afirmó que se acomodaba a la cifra”, declaró el dirigente.

Pero, según Villegas el problema no pasa solo por diferencias económicas, sino por el tiempo de contrato y la cláusula de rescisión. “Mi apuesta es a trabajar al menos hasta la primera fase de las eliminatorias del Mundial Catar 2022. Es lo que pretendo y considero que la Federación puede aceptarlo para incluirlo en el contrato. Es lo mínimo que se puede exigir porque lo razonable es firmar por cuatro años para cumplir con el proceso”, dijo.