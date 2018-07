¡Insólito! Real Potosí tiene tres presidentes

Increíble. Real Potosí tiene tres presidentes, cada uno tiene diferentes respaldos para decir que son los titulares. El primero es Wilson Gutiérrez, que es reconocido por la Federación Boliviana de Fútbol; el segundo es Calixto Santos, que fue elegido por los socios y el tercero es Juan de Uzin, que fue designado por el Tribunal de Honor antes de los comicios.

La situación es extraña para todos, pero es real. ¿Qué fue lo que pasó? Gutiérrez fue destituido por la Asamblea de Socios hace varias semanas, según los estatutos internos del club esta figura es legal. Se nombró un Tribunal de Honor, presidida por Juan Carlos Palmero, que tenía como tarea nombrar a un interino para que pueda llamar a elecciones. El elegido fue De Uzin, que cumplía con el requisito de ser exdirigente.

De Uzin convocó a los comicios, que tuvo como ganador a Santos, pero la votación no fue avalada por la federación. ¿Qué pasó? El Comité Electoral de la FBF pidió a la institución lila que adecue sus normas para que sea reconocido el sufragio, pero no concluyeron el proceso. Al darse esta figura los socios querían hacer de todo para que el equipo no se presente a la primera fecha, pero al final no pudieron impedirlo.

¿Al final quién es el ‘presi’?

La respuesta no es tan fácil, ya que Gutiérrez fue desconocido por los socios, pero su nombre figura en el poder que tiene la FBF; Santos fue electo, pero no es reconocido por la FBF; mientras que De Uzin, por norma, es el que estaría al mando, pero los hinchas que aportan mensualmente dan por válida la votación en favor de Santos.

La situación es muy compleja

Santos contrató a Wálter Botto para dirigir el primer plantel, pero Gutiérrez también vinculó a su técnico: Fernando Ochoaizpur. Los dos vienen trabajando hace varias semanas con diferentes planteles y el domingo se enfrentó a Universitario de Sucre con un onceno mixto, compuesto con futbolistas de ambos ‘bandos’. El primero llegó a Santa Cruz con su delegación el martes, ya que este miércoles jugará ante Sport Boys (15:00) y el segundo llegará en esta jornada.

Todo apunta a que nuevamente Darwin Peña y Herman Soliz elegirán a los jugadores que disputen el partido, que se jugará en el Samuel Vaca Jiménez, como lo hicieron el domingo.